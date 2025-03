Mistral Small 3.1 : cette petite IA française surpasse Google et OpenAI !

Une petite IA française qui met une claque aux géants du secteur ? C’est Mistral Small 3.1 le tout dernier modèle sorti du four technologique de Mistral AI. Open source, rapide et très efficace, il se positionne ainsi comme un sérieux concurrent aux solutions d’OpenAI et Google, le tout avec une accessibilité bluffante.

Mistral AI continue d’imposer son style dans le monde de l’intelligence artificielle. Après plusieurs lancements réussis, la startup française arrive encore une fois avec Mistral Small 3.1. C’est un modèle compact, mais redoutablement efficace. Capable de traiter textes et images en un temps record, il surpasse ses rivaux de taille équivalente et prouve que la performance ne rime pas forcément avec gigantisme.

La petite IA française qui voit grand

L’IA française continue de secouer le game ! Ce 17 mars, Mistral AI a annoncé l’arrivée de Mistral Small 3.1, un modèle d’IA compact, open source et surpuissant. Avec ses 24 milliards de paramètres, cette version légère défie directement les mastodontes d’OpenAI et Google LLC.

Ce qui frappe d’abord avec Mistral Small 3.1, c’est son efficacité. Il est multimodal (texte et image), multilingue, et tourne sous licence Apache 2.0. Tout le monde peut donc l’utiliser et l’améliorer librement. Son autre atout est sa vitesse impressionnante de 150 jetons par seconde. C’est parfait pour des applications nécessitant des réponses instantanées.

En plus, sa fenêtre de contexte de 128 000 jetons lui permet de gérer des longs documents. Et sur les benchmarks, il met tout le monde d’accord avec un joli 81 % sur MMLU. Vous savez, ce fameux test qui mesure les capacités de raisonnement des IA. Comparé à des modèles de taille similaire comme Gemma 3 et GPT-4o Mini, Mistral AI a de quoi être fier.

L’un des plus gros points forts de Mistral Small 3.1, c’est qu’il ne demande pas une usine à gaz pour fonctionner. Ainsi, un simple GPU RTX 4090 ou un MacBook avec 32 Go de RAM suffit pour le faire tourner. Je trouve que ça, c’est une vraie révolution qui ouvre la porte à des usages en entreprise, dans des environnements limités en ressources ou même dans des zones reculées.

Où télécharger Mistral Small 3.1 ?

Si vous avez envie de tester Mistral Small 3.1, il est disponible sur Hugging Face en deux versions, Base et Instruct. Ce petit modèle est aussi accessible via l’API de Mistral, Google Cloud Vertex AI. Et bien sûr, elle arrivera aussi bientôt sur les services de Nvidia et Microsoft Azure AI Foundry. N’oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires !

Par ailleurs, nous avons déjà tous vu que ces derniers mois, l’entreprise française a enchaîné les annonces. Le plus récent, c’est Saba, un modèle centré sur la langue et la culture arabes. Nous pouvons aussi voir Mistral OCR, l’outil de reconnaissance optique de caractères pour transformer des PDF en fichiers exploitables par l’IA.

Sans oublier, Mistral Large 2, leur modèle phare actuel et Pixtral, un modèle spécialisé en génération d’images. Dans la liste, il y a aussi Codestral, une IA dédiée à la programmation et aussi les Ministraux, des modèles optimisés pour les petits appareils.

Mistral Small 3.1 s’inscrit donc dans une stratégie plus large visant à rendre l’IA plus puissante et accessible.

