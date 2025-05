« Mourir deviendra bientôt facultatif », affirme Ray Kurzweil

Et si mourir de vieillesse devenait un choix ? Un ingénieur de Google affirme que l’immortalité sera techniquement possible d’ici 2030… grâce à l’IA.

Ray Kurzweil n’est pas un inconnu dans le monde de la tech et des grandes prédictions. Cet ingénieur chez Google avait anticipé l’explosion d’Internet, l’arrivée des smartphones et même la victoire d’un ordinateur face à un champion d’échecs. Aujourd’hui, il affirme que l’immortalité pourrait devenir techniquement accessible dès 2030, grâce aux progrès fulgurants de l’IA et des biotechnologies. Sa crédibilité repose sur la justesse de ses prédictions passées et son regard précis sur les tendances futures.

Kurzweil parle d’un moment charnière : la singularité technologique, une convergence de plusieurs percées simultanées. Pour lui, intelligence artificielle, nanotechnologies et biologie avancée fusionneront pour repousser les limites du corps humain. Il évoque notamment le “taux d’échappement de la longévité”, un point où chaque année gagnée permettrait d’en vivre plus d’une. Selon cette logique, la mort liée à l’âge deviendrait progressivement évitable. Cela redéfinit notre rapport au temps et au corps.

Fusion homme-machine : une évolution annoncée

Au-delà de la médecine, Ray Kurzweil mise sur une fusion progressive entre l’humain et la machine. Il imagine des implants cérébraux permettant de sauvegarder la mémoire, booster l’intelligence et transférer la conscience.

Des entreprises comme Neuralink ou Interfaces développent déjà ces technologies, avec des prototypes d’interfaces cerveau-IA. En parallèle, la médecine régénérative progresse à grands pas grâce aux cellules souches et aux thérapies géniques ciblées. Pour Kurzweil, ces éléments formeront ensemble un écosystème propice à la longévité augmentée.

Une révolution qui soulève de vraies questions

Si la mort devient évitable, que faire face à une population qui ne vieillit plus ? Kurzweil reconnaît que cette transformation s’accompagne de défis démographiques, écologiques et sociaux immenses. La gestion des ressources, l’accès aux soins ou les modèles de retraite devront être entièrement repensés. Sans régulation, ces innovations risquent aussi de creuser les inégalités : seuls les plus riches y auraient accès. L’immortalité pourrait alors devenir un luxe réservé à une élite technophile.

Le fait de transférer une conscience dans un support numérique pose des questions vertigineuses sur l’identité. Si l’on peut sauvegarder sa mémoire, est-on toujours soi ? Si l’on vit sans corps biologique, reste-t-on humain ? Ces interrogations redessinent la frontière entre technologie et philosophie. Pour Kurzweil, l’humanité devra réévaluer la définition même de la vie consciente à l’ère numérique. Cette évolution ne sera pas seulement technique, mais profondément existentielle.

Une feuille de route troublante mais précise

Ray Kurzweil prévoit qu’en 2029, une IA passera un test de Turing valide. Ce jalon marquerait une étape clé vers la singularité attendue aux alentours de 2045. À partir de là, il estime que la technologie permettra la reconstruction complète du cerveau humain. Pour certains, ce scénario relève encore de la science-fiction. Pour Kurzweil, c’est juste une question de temps. Et peut-être que ce temps, justement, sera bientôt infini.

