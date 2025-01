Le test de Turing est-il toujours valide sur l’IA après 70 ans ?

Depuis 70 ans, aucune intelligence artificielle n’a réussi le test de Turing. Ce défi soulève une question cruciale : ce test est-il encore pertinent pour évaluer l’intelligence des machines ?

En 1950, Alan Turing proposait un test révolutionnaire pour mesurer l’intelligence artificielle : pouvait-elle converser comme un humain ? Après sept décennies et des avancées fulgurantes, aucune IA, pas même un modèle aussi puissant que GPT-4, n’a pu le réussir pleinement. Face à l’essor des modèles de langage et de l’IA générative, certains experts doutent désormais de la pertinence même de ce test. Sommes-nous en train de redéfinir ce que signifie « penser » pour une machine ?

Test de Turing : le début de l’évaluation d’une intelligence programmée

Alors que l’informatique en était encore à ses balbutiements, Alan Turing a publié en 1950 son article visionnaire « Computing Machinery and Intelligence » dans la revue Mind. Ce mathématicien, considéré comme l’un des pères de l’informatique moderne, a ouvert un débat fondamental : une machine peut-elle penser ? Son « test de Turing » demeure l’un des premiers critères proposés pour évaluer l’intelligence artificielle.

Le principe du test de Turing

Le test de Turing repose sur une expérience de pensée destinée à déterminer si une machine peut se faire passer pour un humain lors d’une conversation. L’expérience met en scène trois participants : deux humains et une machine. Un évaluateur humain communique avec eux uniquement par écrit et tente de distinguer la machine de l’humain. Si l’illusion est parfaite et que l’évaluateur ne parvient pas à identifier l’ordinateur, alors celui-ci est considéré comme possédant une forme d’intelligence. L’essence du test réside dans la capacité du programme à produire des réponses suffisamment convaincantes pour tromper un interlocuteur humain.

GPT-4 réussit le test de Turing, mais où est sa personnalité ?

GPT-4 peut tromper un interlocuteur en se faisant passer pour un humain, du moins dans certaines conversations. Cela signifie-t-il pour autant qu’il a réussi le test de Turing ? En théorie, oui. En pratique, la réponse est plus nuancée.

Le test de Turing repose sur une illusion : si une machine parvient à imiter un humain au point de le rendre indiscernable, elle est considérée comme intelligente. GPT-4 maîtrise l’art de la conversation, jongle avec des références culturelles et formule des réponses étonnamment précises. Pourtant, il lui manque encore quelque chose d’essentiel : une véritable personnalité. Il ne pense pas, il ne ressent rien, il ne fait que recombiner des éléments issus de son entraînement pour produire des phrases cohérentes.

Face à un échange trop subtil, trop émotionnel ou trop spontané, ses limites apparaissent vite. Il peut sembler plat, sans nuances personnelles, incapable de prendre position ou d’exprimer une sensibilité propre. Là où un humain est façonné par son histoire et ses émotions, GPT-4 reste un miroir des données qu’on lui a fournies.

Alors, a-t-il vraiment réussi le test de Turing ? S’il s’agit simplement de duper un interlocuteur, oui. Mais si l’intelligence implique une forme de conscience et d’individualité, GPT-4 en est encore très loin.

