Nvidia s’allie à Lucid, Uber, Mercedes : all-in sur les voitures autonomes ?

Nvidia n’en a pas fini avec l’IA sur roues. Après avoir inondé les data centers de ses puces Blackwell, la firme met désormais le turbo sur les voitures autonomes. Et pour ça, elle ne voyage pas seule. Uber, Lucid, Stellantis et Mercedes-Benz sont de la partie.

La route vers la conduite sans humain au volant semble s’éclaircir pour Nvidia. Le géant des puces a signé une série d’accords avec Uber, Mercedes-Benz, Lucid et Stellantis autour de sa plateforme Drive AGX Hyperion 10.

Derrière ce nom à rallonge, on trouve un système complet capable d’amener une voiture jusqu’au niveau 4 d’autonomie, soit un véhicule qui conduit presque tout seul, sans avoir besoin de vous demander la moindre direction.

Les nouveaux partenaires de Nvidia

Uber compte bien profiter du savoir-faire du géant des GPU pour motoriser sa flotte future. Le partenariat prévoit l’équipement progressif des véhicules Uber avec la plateforme Hyperion 10 et le logiciel Drive.

Le tout pour atteindre une flotte de 100 000 voitures autonomes d’ici 2027. De quoi imaginer des trajets sans chauffeur, où la voiture viendra seule vous chercher, polie comme un robot bien élevé.

Les constructeurs automobiles s’invitent aussi dans la course. Lucid, Stellantis et Mercedes-Benz planchent sur des modèles à même de rouler sans intervention humaine sur la majorité des trajets.

La technologie de Nvidia permet à ces véhicules d’analyser leur environnement en temps réel. Ce, grâce à un réseau de capteurs, caméras et processeurs travaillant main dans la main. Le cerveau numérique, c’est Hyperion 10. Il pense vite, calcule fort et anticipe chaque situation avant même qu’elle ne se produise.

Et la conquête ne s’arrête pas aux voitures de luxe. Aurora, Volvo Autonomous Solutions et Waabi veulent intégrer la même technologie à leurs poids lourds de transport longue distance.

