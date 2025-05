OpenAI achète Windsurf pour 3 milliards $ : le deal qui va tuer le métier de codeur ?

L’acquisition de Windsurf deviendrait la plus importante réalisée par OpenAI à ce jour.

OpenAI s’apprête à racheter Windsurf, une plateforme de codage assistée par IA. L’accord, estimé à 3 milliards de dollars, est encore non finalisé selon Bloomberg News. Ni la société californienne ni la start-up n’ont souhaité réagir.

Windsurf, quelle valeur ajoutée pour OpenAI ?

L’intégration de Windsurf chez OpenAI renforce la stratégie de l’entreprise autour d’outils de codage automatisé. Grâce aux capacités natives de la startup, ChatGPT gagnerait en autonomie en matière de développement de logiciel.

Ce chatbot se décline déjà en plusieurs modèles, aux performances variables, mais de plus en plus optimisées pour la génération de code. Et ce n’est pas un hasard. Parmi les versions payantes, GPT o3, o4 mini et o4 mini high répondent aux exigences des développeurs.

La progression fulgurante du nombre d’utilisateurs hebdomadaires, passé de 300 à 400 millions entre décembre et février, témoigne de l’engouement pour ces outils.

Le codage automatisé, un marché en effervescence

OpenAI n’est pas la seule à s’intéresser à Windsurf. Fondée sous le nom d’Exafunction, la jeune pousse séduit aussi les investisseurs en capital-risque.

En août dernier, Windsurf — anciennement Codeium — mobilise 150 millions de dollars lors d’un tour de table mené par General Catalyst. Cette levée de fonds a porté sa valorisation à 1,25 milliard de dollars.

Kleiner Perkins et Greenoaks figurent également parmi les soutiens. Plus récemment, l’entreprise négocie une nouvelle levée de fonds qui pourrait porter sa valorisation à 3 milliards de dollars.

Avec l’acquisition de Windsurf, OpenAI espère clairement percer dans le marché du codage assisté. Cependant, ce secteur en pleine expansion reste déjà occupé par des concurrents de poids.

Parmi eux, la filiale de Microsoft GitHub, la start-up Anysphere avec son outil Cursor, ainsi qu’Anthropic, se disputent les premières places.

OpenAI enchaîne les acquisitions

OpenAI n’est pas à sa première acquisition avec le rachat de Windsurf. L’an dernier, l’entreprise californienne obtient Rockset grâce à une opération à neuf chiffres. Cette dernière, spécialisée dans les bases de données, consolide l’infrastructure des produits d’OpenAI destinés aux entreprises.

En parallèle, cette géante de l’IA lève de fonds pour soutenir ses ambitions d’expansion. Récemment, elle sécurise un tour de table de 40 milliards de dollars, mené par SoftBank, portant sa valorisation à 300 milliards de dollars.

Malgré cela, OpenAI fait toujours face à des débats sur sa gouvernance. D’abord structurée comme une organisation à but non lucratif, elle adopte actuellement un modèle hybride sous la pression de ses partenaires.

