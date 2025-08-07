OpenAI lance GPT-5 ! Quand et comment suivre l’événement en direct ?

OpenAI met les petits plats dans les grands : un événement en direct très attendu va enfin lever le voile sur GPT-5.

Rendez-vous ce 7 août 2025, à 10 heures du matin heure du Pacifique (19h 00 à Paris) pour découvrir les secrets du nouveau prodige. Alors que Sam Altman nous avait promis des détails croustillants sur GPT-5 pour la mi-août, le moment est arrivé plus vite que prévu.

Des leaks aux teasers…

L’attente autour de GPT-5 s’est transformée en véritable suspense. Depuis la sortie de GPT-4 en mars 2023, on guette la prochaine révolution d’OpenAI.

Les rumeurs sur GPT-5 circulent depuis des mois, nourries par les déclarations du PDG Sam Altman et des fuites relayées par les médias. Initialement prévu pour un lancement estival, ce modèle a vu sa sortie repoussée à plusieurs reprises.

Les défis techniques, la capacité serveur limitée et la nécessité de tests rigoureux, notamment sur la sécurité, ont retardé le grand jour.

Sam Altman a lui-même attisé la curiosité le 2 août 2025 en publiant sur X un message révélant qu’OpenAI prépare « une tonne de nouveautés ». On s’attend à de nouveaux modèles, produits et fonctionnalités à venir… le tout concernant GPT-5, peut-être ?

À cela s’ajoutent les rapports selon lesquels Microsoft, partenaire d’OpenAI, teste déjà GPT-5 dans son interface Copilot. Plus récemment, un post énigmatique d’OpenAI a joué avec le mot « livestream », orthographié « LIVE5TREAM », un clin d’œil évident à GPT-5.

Suivez le lancement (espérons) de GPT-5 en direct

Quoi qu’il en soit, ce soir, on en saura un peu plus sur GPT-5. L’événement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube officielle d’OpenAI et sur son compte X.

Aucune vidéo placeholder n’a encore été publiée au moment de la rédaction. Mais, OpenAI mettra à jour ses plateformes avec le lien du livestream à l’approche de l’heure fatidique.

La durée du direct pour GPT-5 reste inconnue. Cependant, les précédents livestreams d’OpenAI, comme celui de GPT-4 en mai 2024, ont duré entre 30 et 60 minutes.

Ce que l’on attend de GPT-5

GPT-5 ne sera pas un simple LLM (Large Language Model). Ce modèle combinerait plusieurs sous-modèles spécialisés pour répondre à des tâches variées. En attendant le direct, voici ce que le grand public espère de GPT-5, ainsi que les fuites qui ont enflammé la toile.

Première attente : un raisonnement avancé, bien au-delà de ce que l’on connaît déjà. GPT-5 devrait maîtriser la « chain-of-thought reasoning », capable de résoudre problèmes scientifiques, mathématiques et logiques.

Ensuite, une multimodalité renforcée. GPT-5 promet de mieux traiter textes, images et même sons. Certaines rumeurs évoquent une intégration avec Sora 2.

Côté automatisation intelligente, OpenAI vise la simplicité. GPT-5 sélectionnera automatiquement le modèle le plus adapté à chaque demande.

Sur le plan accessibilité et modularité, GPT-5 se déclinera en plusieurs versions, dont des variantes « mini » et « nano » disponibles via l’API d’OpenAI.

Enfin, OpenAI prévoit de publier bientôt des modèles open-weight, comme gpt-oss-120b et gpt-oss-20b. Un retour aux racines open source depuis GPT-2 en 2019.

Sam Altman a cependant insisté sur des tests de sécurité renforcés, qui pourraient influencer le calendrier de déploiement.

