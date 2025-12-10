Pack Xiaomi 15T + Redmi Watch 5 à prix canon : 449,99 € chez Boulanger (-250 €)



Même après le Black Friday, il reste de vraies bonnes affaires à saisir. Boulanger propose en ce moment un pack très malin qui réunit le smartphone Xiaomi 15T et la montre connectée Redmi Watch 5 pour 449,99 € au lieu de 699,99 € en profitant du bonus de reprise.

Les smartphones premium flirtent désormais souvent avec les 900 à 1 200 €, sans même inclure le moindre accessoire. Ici, c’est tout l’inverse : Xiaomi 15T + Redmi Watch 5 dans un seul pack, à moins de 450 €. Une occasion rare de s’équiper complet — téléphone principal et montre connectée — sans sacrifier les performances ni le confort d’usage. Que ce soit pour offrir à un proche ou pour vous faire plaisir avant Noël, ce pack signé Xiaomi se positionne comme une vraie alternative aux combos beaucoup plus chers des marques concurrentes.

Xiaomi 15T : un smartphone fluide, taillé pour durer

Au cœur du Xiaomi 15T, on retrouve le processeur Mediatek Dimensity 8400 Ultra, suffisamment costaud pour enchaîner les applis, le multitâche et même les jeux 3D comme Fortnite en qualité élevée, sans gros ralentissements. Pour l’utilisateur, ça veut dire : scroll fluide, jeux qui tournent bien et aucune prise de tête au quotidien.

L’écran de 6,83 pouces offre une belle définition (2772 x 1280 px) et une luminosité très élevée, idéale pour consulter ses contenus en plein soleil ou profiter de séries HDR le soir. Le rafraîchissement à 120 Hz rend l’interface particulièrement agréable : les animations sont plus douces, la navigation plus confortable.

Côté longévité, le Xiaomi 15T tourne sous Android 15 avec HyperOS 2 et bénéficie de 5 ans de mises à jour logicielles. Ajoutez à ça une batterie de 5 500 mAh qui tient facilement entre une et deux journées, et une recharge 67 W pour récupérer rapidement quand vous êtes pressé.

Redmi Watch 5 : une montre GPS simple, efficace et endurante

Dans ce pack, la Redmi Watch 5 vient compléter idéalement le smartphone. Son grand écran AMOLED de 2,07 pouces est lisible en un coup d’œil, pour suivre votre séance, vos notifications ou votre rythme cardiaque. Le design carré façon Apple Watch reste discret au poignet, malgré des bordures un peu visibles.

Le gros plus, c’est son GPS intégré : vous pouvez partir courir ou marcher sans emmener votre smartphone, la montre se charge de tracer votre parcours. Elle suit aussi votre fréquence cardiaque, la SpO2, le sommeil et le stress, de quoi garder un œil sur votre forme au quotidien.

Et surtout, son autonomie impressionne : jusqu’à une bonne semaine, voire plus avec un usage intensif et GPS activé régulièrement. Vous n’aurez pas à la recharger tous les deux jours.

Une réduction impressionnante : le pack Xiaomi 15T + Redmi Watch 5 tombe à 449 €

En temps normal, ce duo Xiaomi 15T + Redmi Watch 5 est affiché à 699,99 €. Boulanger le propose actuellement à 549,99 €, et avec le bonus de reprise, le pack descend à 449,99 € seulement. Au final, vous économisez environ 250 €, soit près de 36 % de remise. C’est d’autant plus intéressant que certains smartphones seuls, avec des caractéristiques comparables, s’affichent souvent à ce tarif… sans montre connectée incluse.

Xiaomi et Boulanger : un combo rassurant

Xiaomi s’est imposé comme une marque de référence sur le rapport qualité-prix, avec des smartphones équilibrés et des objets connectés sérieux. Le 15T en est un parfait exemple, tout comme la Redmi Watch 5 qui coche toutes les cases essentielles pour le suivi quotidien. De son côté, Boulanger est un marchand bien connu, avec garantie constructeur, service client accessible et livraison fiable. De quoi acheter sereinement, surtout pour un cadeau de Noël.

Faut-il craquer pour ce pack Xiaomi 15T + Redmi Watch 5 ?

Ce pack à 449,99 € chez Boulanger vise clairement ceux qui veulent un smartphone moderne, fluide et endurant, accompagné d’une montre connectée avec GPS pour le sport et le suivi de santé, le tout sans dépasser la barre psychologique des 500 €. Il conviendra aussi bien aux étudiants qu’aux pros et aux utilisateurs qui veulent un ensemble cohérent, prêt à l’emploi. Ce genre d’offres packagées avec une telle remise reste assez rare et ne dure généralement pas longtemps, surtout à l’approche de Noël.

