Prenez le pouvoir sur TikTok avec la fonction « Manage Topics »

« Manage Topics » est une nouvelle fonctionnalité de TikTok qui personnalise votre fil d'actualité. Avec cet outil, les utilisateurs disposent d'un contrôle accru sur les contenus qu'ils voient chaque jour. TikTok offre ainsi une expérience plus ciblée, adaptée aux goûts et préférences de chacun.

L'accès à cette nouvelle fonctionnalité s'effectue en quelques clics simples. Pour commencer, rendez-vous dans vos paramètres TikTok, puis sélectionnez « Préférences de contenu ». Ensuite, cliquez sur « Manage Topics » pour ajuster vos préférences. Ce menu propose divers sujets comme le sport, les voyages, l'humour, l'actualité, la danse et la nourriture. En déplaçant le curseur, vous pouvez définir la fréquence des contenus de chaque catégorie dans votre flux « Pour Toi ».

Un contrôle renforcé sur votre flux

Si vous hésitez sur le type de vidéos inclus dans une catégorie, TikTok offre une option « Informations » pour chaque sujet. Par exemple, le sujet « Arts créatifs » regroupe la peinture, le dessin, la conception graphique et d'autres tutoriels artistiques. Grâce à ces précisions, l'utilisateur peut affiner ses préférences de manière précise afin d'optimiser son expérience sur l'application.

Les choix effectués dans « Manage Topics » influenceront progressivement le contenu de votre flux. TikTok avertit cependant que cette personnalisation ne se produira pas instantanément. L'algorithme ajustera le flux en fonction des sélections au fil du temps afin d'offrir une transition douce vers une expérience plus adaptée.

Des fonctions améliorées pour une expérience sur mesure

L'année dernière, TikTok avait déjà introduit une fonctionnalité permettant de réinitialiser le flux « Pour Toi ». Cette dernière a permis de rafraîchir l'algorithme selon les préférences de l'utilisateur. Avec ce système de gestion de sujets, TikTok va plus loin en offrant un contrôle ciblé, sans besoin de recommencer à zéro. Ce nouvel outil rend la personnalisation plus précise et plus facile à gérer.

Auparavant, les utilisateurs pouvaient indiquer à l'algorithme leurs préférences en appuyant sur « Pas intéressé » sous une vidéo spécifique. Aujourd'hui, avec cette nouveauté, TikTok propose une méthode plus directe et centralisée pour exprimer ses préférences. Il suffit de définir vos choix dans les paramètres, sans avoir à signaler manuellement chaque contenu indésirable.

Jusqu'à présent, TikTok permettait aux utilisateurs de filtrer leurs flux en utilisant des mots-clés et des hashtags. Bien que cette méthode reste efficace, « Manage Topics » simplifie davantage le processus. Plus besoin de saisir de nombreux éléments à filtrer. L'utilisateur peut désormais configurer ses préférences de manière plus intuitive et fluide.

Avec « Manage Topics », TikTok montre son engagement à offrir une plateforme qui répond mieux aux attentes de ses utilisateurs. Ce nouvel outil permet d'affiner et de personnaliser le flux « Pour Toi » de manière inédite. Cela renforce l'attrait de l'application pour ses millions d'utilisateurs à travers le monde. TikTok continue d'innover pour offrir une expérience utilisateur toujours plus pertinente et engageante.

