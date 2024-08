Comment regarder les JO sur TikTok ? Découvrez les meilleures techniques

Bien que de nombreuses chaînes de télévision diffusent quelques extraits des Jeux olympiques de Paris 2024 pour que les téléspectateurs puissent en profiter, les meilleurs moments se déroulent sur TikTok.

Alors que l'avenir de TikTok dans certains pays, comme les États-Unis , était incertain il y a quelques mois, c'est désormais une plateforme qui sert de point de rencontre de référence pour le contenu des Jeux olympiques. On y trouve les couvertures les plus fascinantes et les plus excentriques de cette rencontre sportive.

TikTok, la plateforme idéale pour regarder les meilleurs moments des JO Paris 2024

La diffusion de contenu de Jeux olympiques de Paris 2024 sur TikTok remonte avant même la cérémonie d'ouverture. En effet, les comptes officiels olympiques et paralympiques ont déjà commencé à partager des vidéos incitant les gens à regarder cette compétition sportive pendant des semaines.

Des contenus publiés dans le but de susciter l'enthousiasme des spectateurs envahissent plusieurs médias sociaux. Que ce soit des intrigues décalées ou plus spécialisées, on trouve tout sur la plateforme TikTok.

The best way to watch the Olympics is on TikTok https://t.co/1KQxIpLys1 August 1, 2024

Cette plateforme de vidéo célèbre est inondée de contenu sur les JO de Paris 2024 venant des stars des Jeux, des partenaires publicitaires et autres. Vous pouvez d'ailleurs y suivre les grands moments des athlètes, comme Maher ou encore la célèbre gymnaste Sunisa Lee.

Les JO 2024 sont-ils devenus une technique pour les athlètes d'augmenter le nombre de followers ?

Les athlètes se servent davantage des réseaux sociaux pour partager du contenu des JO avec leurs abonnées. On y voit du mème, des blagues, etc. sur cette plateforme depuis le début de cet événement sportif exceptionnel.

C'est sur TikTok qu'on a entendu les histoires des muffins au chocolat du village olympique. Tout a commencé quand le nageur norvégien Henrik Christiansen a partagé une vidéo qui évalue plusieurs produits alimentaires à la cafétéria. Ensuite, il a donné une note de 11/10 au muffin avec du chocolat extrêmement gluant.

Depuis, il a effectué en moyenne 10 vidéos sur les muffins olympiques. En ce moment, les personnes aux JO sont prêtes à tout pour trouver du muffin, notamment la vraie marque de muffin. D'autres implorent même Costco de les importer aux États-Unis.

D'autres athlètes partagent aussi les moments forts de la compétition sur TikTok. Vous pouvez voir sur cette plateforme des vidéos d'essayage des uniformes de l'équipe de Mongolie. Par ailleurs, les contenus ne viennent pas uniquement des athlètes, mais aussi des abonnés. Il y a par exemple des TikToks réservés à la sud-coréenne Kim Yeji, qui est connue pour être tellement cool.

Les JO de Paris, une occasion en or pour partager davantage contenus TikTok

Rollo Goldstaub, responsable mondial des partenariats sportifs de TikTok, a dit que les Jeux olympiques de Paris avaient « tous les ingrédients pour être le plus grand moment de contenu de l'histoire de TikTok » dans un e-mail adressé à The Verge.

Goldstaub affirme que les « hashtags olympics » ont atteint plus de 29 000 publications durant les cinq premiers jours des Jeux olympiques de Tokyo. Toutefois, les hashtags ont monté jusqu'à 521 000 publications pendant les cinq premiers jours des JO de Paris. Plus précisément, c'était plus de 17 fois la quantité de contenu. Jusqu'à ce jour, #olympics a été utilisé dans environ un million de vidéos.

Ces JO ont également augmenté jusqu'à 79 % les audiences télévisées de NBC. Pourquoi un tel engouement ? Tout simplement que ces Jeux ne ressemblent pas à ceux de Tokyo, durant lesquels les athlètes étaient juste isolés à cause du coronavirus.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.