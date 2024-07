Les gorilles deviennent addicts à TikTok : grosse inquiétude dans les zoos

Les réseaux sociaux s'animent dans les zoos : apparemment, les gorilles sont addicts de TikTok. Les responsables s'inquiètent de l'impact de cette technologie sur le bien-être des animaux.

Ces dernières années, une obsession surprenante a émergé au cœur des zoos d'Amérique du Nord. Les gorilles deviennent accros aux vidéos TikTok diffusés sur les smartphones des visiteurs. Selon le Wall Street Journal, les gardiens de zoo sont désormais confrontés à un nouveau défi : limiter le temps d'écran de leurs pensionnaires.

L'obsession des gorilles pour TikTok

De plus en plus de visiteurs montrent des images et vidéos à travers les parois vitrées des enclos. TikTok semble vraiment captiver les gorilles comme nous les humains. C'est normal, puisqu'ils partagent 96% de notre ADN.

Ce genre de phénomène a été observé dans plusieurs grands zoos, comme celui de San Diego et de Toronto. Dans ce dernier, on a même installé des panneaux pour avertir les visiteurs de ne pas montrer leurs téléphones aux animaux. Ils indiquent clairement : « Pour le bien-être de la troupe des gorilles, veuillez vous abstenir de leur montrer des vidéos ou des photos.«

Les comportements des animaux deviennent préoccupants

Les gorilles, fascinés par les images d'eux-mêmes sur TikTok, modifient leur comportement. De ce fait, ils recherchent davantage d'interactions avec les visiteurs. De plus, ils deviennent de plus en plus obsédés par les écrans. Les responsables des zoos ont tout de suite remarqué ces changements d'habitudes chez les animaux.

Zoos' New Dilemma: Gorillas and Screen Time – WSJ https://t.co/PeJK26s7dP — Anna Gaudreault (@ladevita12) July 25, 2024

Les journalistes du WSJ ont aussi observé que certains des visiteurs paraissaient ravis par les réactions de ces animaux. Toutefois, les responsables n'encouragent point ces comportements. Ces derniers craignent les effets néfastes de cette obsession à TikTok sur la santé mentale des gorilles

Beth Armstrong, écologiste et pionnière d'un programme sur les gorilles, a également exprimé sa préoccupation. « Je comprends que les gens souhaitent ce genre de connexion« , dit-elle, « mais la réalité est la suivante : quel est l'intérêt pour le gorille ?« . Elle veut que les visiteurs apprécient les gorilles pour leurs véritables merveilles plutôt que de les inonder de technologie distrayante.

Et vous, pensez-vous que les zoos devraient imposer des restrictions strictes sur l'utilisation des smartphones autour des enclos ? Partagez vos avis en commentaires !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.