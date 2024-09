PS5 Pro : Sony confirme ce design… voire une sortie la semaine prochaine !

Bonne nouvelle ! Sony a finalement évoqué la PS5 Pro. ! Même si la société a opté pour une présentation discrète à travers une communication pour les 30 ans de PlayStation…

Le 5 septembre, Sony a publié un billet de blog pour marquer les 30 ans de PlayStation. En arrière-plan de l’image, juste à côté du logo PlayStation, on aperçoit ce qui semble être le design de la PS5 Pro. Ce dernier a vite été repéré vu qu’il correspond exactement à une récente révélation de Dealabs.

Bon à savoir : Selon Dealabs, la PS5 Pro ressemble à une PS5 Slim avec une touche supplémentaire : trois bandes noires sur la façade. La nouvelle console arborerait un coloris blanc et serait dotée de deux ports USB-C.

Sur Instagram, Sony a aussi partagé en story une image avec la mention « Your First Look ». En cliquant, on est directement dirigé vers le lien du billet de blog. Et bien évidemment, la photo expose également le design de la PS5 Pro, en l’occurrence au-dessus du chiffre 30.

Une sortie imminente prévue ?

Ce n’est pas un hasard si ce teasing coïncide avec ce que les rumeurs prédisent. Au fait, selon plusieurs sources fiables, Sony pourrait présenter sa PS5 Pro lors d’un prochain State of Play. Si cela s’avère exact, la présentation officielle est prévue pour la semaine prochaine. Rien de certain pour le moment, mais l’hypothèse est plausible. D’ailleurs, tout semble se mettre en place pour une sortie avant Noël.

Et si l’on a vu juste, cette console serait la seule vraie nouveauté de hardware de salon cette année. Ce qui place Sony en position de force par rapport à Nintendo et Microsoft.

Qu’est-ce qu’on sait de plus sur la PS5 Pro ?

Ceux qui espéraient une révolution ne seront pas déçus avec la PS5 Pro.

Une performance accrue

Si l’on se fie aux rumeurs, la PS5 Pro promet des performances de jeu de haut vol. On parle de 4K à 60 images par seconde, une amélioration notable par rapport à son prédécesseur. Une ventilation améliorée est également au programme pour supporter cette puissance accrue. En ce qui concerne le stockage, un SSD de 2 To pourrait être inclus, surtout si Sony choisit de proposer une PS5 Pro sans lecteur de disque.

À quel prix ?

Pour l’instant, il n’y a pas de confirmation officielle sur le prix, mais certains spéculent déjà. Si l’on suit la stratégie de la PS4 Pro, le modèle de base sans lecteur de disque pourrait coûter autour de 550 €. Soit le prix actuel de la PS5 standard avec lecteur… Le lecteur, vendu séparément, pourrait faire grimper la facture à 670 €.

Côté manette : encore la DualSense ?

Pour ceux qui espéraient une nouvelle manette avec la PS5 Pro, il faudra patienter. Sony resterait fidèle à la DualSense blanche classique, déjà bien connue des possesseurs de PS5 et de PS5 Slim. Introduire une DualSense Edge aurait pu alourdir le tarif, et Sony semble vouloir éviter cela.

