Que se passe-t-il si vous gardez les yeux ouverts en dormant ? On a enfin la réponse !

Une personne qui garde les yeux ouverts en dormant, on n’en voit souvent que dans les films d’horreur… ou lorsqu’il s’agit d’un bug du cerveau ! Des chercheurs ont récemment découvert que nos pupilles ne restent pas inactives lorsque nous plongeons dans l’inconscience. Préparez-vous à voir le sommeil sous un nouvel angle !

Le sommeil est une énigme fascinante pour la science, et une nouvelle étude vient d’apporter un élément à ce puzzle. Apparemment, nos pupilles continuent de bouger pendant que nous dormons. Cette découverte pourrait bien nous en apprendre plus sur le cerveau endormi et ouvrir la voie à de nouvelles méthodes de diagnostic des troubles du sommeil.

Que se passe-t-il vraiment derrière ces yeux qui restent ouverts ?

Je me suis toujours demandé ce qui se passe si nous dormons les yeux ouverts. Eh bien, des chercheurs suisses viennent d’apporter une réponse à cela !

Une étude publiée dans Nature Communications ce 28 février révèle que nos pupilles ne restent donc pas figées quand nous sommes inconscients. Au contraire, elles varient constamment de taille, reflétant l’activité de notre cerveau. Cela signifie que même lorsque nous sommes plongés dans le sommeil, notre cerveau est loin d’être au repos total.

Ainsi, pour étudier ces mouvements oculaires, les scientifiques ont mis au point une méthode ingénieuse. Ils ont demandé à des volontaires de dormir avec un œil ouvert. Ils ont donc maintenu un œil ouvert à l’aide d’un pansement transparent et d’une pommade ophtalmique pour éviter toute gêne.

Les participants ont réussi à dormir malgré tout et c’est ce qui a permis aux chercheurs de capter des données inédites sur la dynamique pupillaire des yeux ouverts.

Nos yeux en disent long sur ce qui se passe dans notre cerveau

L’étude a mis en évidence une connexion entre la taille des pupilles et l’activation du cerveau. Ce que je trouve encore plus surprenant, c’est qu’elle remet en question l’idée que notre cerveau est en mode « veille » pendant le sommeil. En fait, son niveau d’activité fluctue en permanence. Cela pourrait jouer un rôle important dans la consolidation de la mémoire et la qualité du repos.

Les chercheurs espèrent qu’ils pourront un jour utiliser cette découverte pour diagnostiquer certains troubles du sommeil. Par exemple, l’insomnie ou le syndrome de stress post-traumatique. Si les scientifiques confirment le lien entre l’activation cérébrale et les mouvements pupillaires, il pourrait même être possible d’évaluer l’état de conscience des patients en coma.

Et vous, avez-vous déjà surpris quelqu’un en train de dormir les yeux ouverts ? Partagez vos expériences ou vos théories en commentaire !

