Vous répondez même quand vous dormez, c’est la science qui le prouve !

Des chercheurs français nous dévoilent un secret inattendu et étonnant : notre capacité de réponse dans nos profonds sommeils. Oui, de manière surprenante, vous répondez même quand vous dormez.

Une nuit silencieuse, étoilée, recouvre la terre de son voile apaisant. Pourtant, même enrobés par le sommeil, nos esprits demeurent actifs et mystérieusement réceptifs. La science, dans une étude révolutionnaire, explore les fascinants mécanismes qui nous permettent de répondre même quand vous dormez.

Des scientifiques de renom de l’Inserm, du CNRS et de l’AP-HP ont récemment publié dans Nature Neurosciences. Leur révélation captivante : même en sommeil profond, nous restons réceptifs aux stimuli verbaux extérieurs. Par conséquent, vous répondez même quand vous dormez, en manifestant des réactions physiques à des sollicitations verbales.

L’étude a permis de découvrir que des dormeurs, sans troubles apparents du sommeil, pouvaient non seulement percevoir des informations verbales, mais également y répondre par des contractions faciales, témoignant ainsi d’une perception active de l’environnement malgré l’état de sommeil. Des muscles du visage qui frémissent, un sourcil qui se froncent en réponse à un mot spécifique – les frontières entre l’éveil et le sommeil semblent, grâce à ces observations, plus perméables qu’on ne l’avait auparavant envisagé.

Cette communication non-verbale a été mise à l’épreuve au cours de plusieurs tests. Dans un sommeil paisible, les participants, immergés dans leur monde onirique, ont été exposés à une série de mots, fictifs ou réels. Ces mots ont été soigneusement choisis afin de provoquer, chez le dormeur, une réaction distincte : un sourire ou un froncement de sourcils. Ainsi, il s’avère qu’il existe une forme de communication, une réponse, même quand vous dormez.

Une étude française montre qu'il est possible de répondre aux sollicitations extérieures en dormanthttps://t.co/nkoqi7obEJ pic.twitter.com/fyZhZZuvEb — BFMTV (@BFMTV) October 12, 2023

Explorer les mystères communicatifs et cognitifs du sommeil lucide

Davantage, les chercheurs ont voulu comprendre les subtilités du sommeil lucide et de la communication dormante. Vous répondez même quand vous dormez, oui, mais existe-t-il une différence de réceptivité entre différents types de dormeurs ?

Des tests comparatifs ont été réalisés entre des dormeurs réguliers et des patients narcoleptiques. Les narcoleptiques ont souvent la capacité de vivre des rêves lucides, où ils interagissent avec leurs songes. Les résultats ont révélé que la majorité des participants, qu’ils soient narcoleptiques ou non, étaient capables de répondre correctement aux stimuli verbaux tout en restant endormis.

De là, le champ des possibles s’ouvre. Les implications de ces découvertes pourraient être vastes, redéfinissant potentiellement notre compréhension du sommeil et révolutionnant les méthodes de traitement des troubles du sommeil. Cela va même au-delà, car la possibilité d’apprentissage pendant le sommeil était autrefois science-fiction. Aujourd’hui, elle pourrait trouver une nouvelle légitimité scientifique grâce à ces découvertes récentes.

Et puis, il y a cette question, qui ne manquera pas de hanter les esprits curieux et les amoureux du mystère : le sommeil est-il vraiment ce que nous pensons qu’il est ? Autrefois, le sommeil était considéré comme un repos absolu pour le corps et l’esprit. Dorénavant, il est vu comme un territoire fascinant d’activité mentale et de réceptivité inconsciente. Le sommeil, au-delà de sa fonction régénératrice, pourrait être une passerelle mystérieuse vers de nouvelles formes de communication. Cela se produirait même dans l’ombre apaisante de nos rêves les plus profonds.