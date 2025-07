Trois des IA les plus puissantes du moment unies dans une seule stratégie ? C’est le fruit d’une invention du laboratoire japonais Sakana AI. Grâce à une méthode inédite, cette équipe de chercheurs a créé une intelligence collective. Chaque IA y joue son rôle pour résoudre des problèmes complexes.

Dans le monde en pleine effervescence de l’IA, chaque modèle a ses superpouvoirs, mais aussi ses faiblesses. ChatGPT excelle dans la conversation et la rédaction, Gemini brille en raisonnement, et DeepSeek assure côté codage. Jusqu’ici, ces IA travaillaient chacune dans leur coin. Avec le système Sakana AI ces modèles collaborent, s’ajustent et se corrigent pour atteindre des résultats inédits.

Ainsi, ChatGPT, Gemini et DeepSeek peuvent travailler main dans la main, chacun apportant son savoir-faire. C’est exactement ce que permet Sakana AI, un laboratoire japonais qui a mis au point une méthode baptisée Multi-LLM AB-MCTS. Cette technologie fait coopérer plusieurs IA sur une même tâche.

Au lieu de faire confiance à un seul modèle de langage, pourquoi ne pas rassembler plusieurs IA pour tirer parti de leurs forces respectives ? L’une est douée en écriture, une autre excelle en codage, une troisième est forte en raisonnement logique. Moi-même, je pense qu’ensemble, elles vont plus loin que seules.

Au cœur de Sakana AI se trouve AB-MCTS (Adaptive Branching Monte Carlo Tree Search). C’est un nom barbare pour une stratégie de prise de décision inspirée des échecs et utilisée par AlphaGo. Cet algorithme affine une bonne idée quand elle semble prometteuse. Ou bien, il explore d’autres pistes quand la première mène à une impasse.

We’re excited to introduce AB-MCTS!



Our new inference-time scaling algorithm enables collective intelligence for AI by allowing multiple frontier models (like Gemini 2.5 Pro, o4-mini, DeepSeek-R1-0528) to cooperate.



Blog: https://t.co/XikFY55AHb

Paper: https://t.co/pnwLBL7Nbk… pic.twitter.com/HbQb027RHf