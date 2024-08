Sales Odyssey : optimisez votre stratégie avec un audit gratuit

Sales Odyssey dévoile un outil d'audit marketing gratuit, conçu pour aider les entreprises à évaluer et optimiser leur stratégie marketing. Cet outil, accessible à tous, propose un diagnostic complet, rapide et sans contrainte. Il permet aux dirigeants de maximiser leur retour sur investissement.

Un outil gratuit et accessible pour diagnostiquer l'efficacité marketing

Sales Odyssey, agence spécialisée en Growth Marketing et Développement commercial, propose un nouvel outil d'audit marketing 100% gratuit. Conçu par des experts, cet outil permet aux entreprises d'évaluer l'efficacité de leurs stratégies marketing. En ces temps économiques incertains, où plus d'un tiers des entreprises envisagent d'augmenter leur budget marketing pour 2024, cet outil apparaît comme une solution pertinente pour maximiser le retour sur investissement. “En travaillant avec les chargés de marketing/communication et les dirigeants au quotidien, nous avons pris la mesure des fortes attentes qu'il peut y avoir autour du marketing”, explique Gaëlle Boutaud, co-fondatrice et Directrice Générale de Sales Odyssey. “Aujourd'hui, les entreprises recherchent des solutions pour dresser un état des lieux et savoir où elles en sont.”

L'outil est accessible en ligne. Il se compose de 21 questions organisées autour de quatre axes clés : la connaissance de la cible et du marché, le positionnement, l'efficacité du marketing digital et la relation client. Il permet de dégager des priorités et d'identifier les actions à mener pour améliorer la performance marketing. L'objectif est d'offrir aux entreprises une vision claire et structurée de leur situation actuelle.

Une vision holistique du marketing et du développement commercial

Fondée il y a cinq ans, Sales Odyssey se distingue par une approche qui intègre marketing et vente pour une stratégie globale de croissance. L'agence accompagne les entreprises dans toutes les étapes du parcours client, de l'attraction à la fidélisation. Cette double expertise permet une synergie entre les différentes composantes de l'acquisition client. Cela garantit des résultats mesurables.

“Nous apportons une solution concrète pour aider les dirigeants et les chargés de marketing/communication à mettre en place un plan d'action marketing efficace tout en partageant des conseils pour qu'ils réalisent eux-mêmes leur audit”, souligne l'agence. Sales Odyssey s'engage ainsi à démocratiser l'accès à des outils de marketing performants, quels que soient la taille et le secteur de l'entreprise. Sales Odyssey a su développer une offre de services diversifiée. Cela englobe l'expérience utilisateur, la création de contenu de qualité, et l'optimisation des processus de vente. L'équipe, dirigée par Gaëlle Boutaud et Nicolas Delignières, place l'innovation et l'adaptabilité au cœur de son approche.

Une expertise diversifiée, engagée et axée sur l'excellence

Gaëlle Boutaud, co-fondatrice et Directrice Générale de Sales Odyssey, apporte une expertise diversifiée en marketing de croissance et développement commercial. Son parcours s'étend de la gestion des ventes internationales à l'enseignement en marketing de croissance. Membre actif de plusieurs communautés engagées, elle participe notamment à “Les Meufs du Growth” et à l'initiative “Time for the Planet”.

Gaëlle Boutaud croit fermement en une approche inclusive et responsable du marketing. Elle affirme : “Ma vision du business intègre une perspective plus large où le rôle social et communautaire prend toute sa place.” Son leadership se traduit par une stratégie d'entreprise orientée vers la performance, l'innovation, et l'engagement social. Sales Odyssey continue de croître et d'évoluer et reste fidèle à son objectif. Aider les entreprises à naviguer dans un environnement économique complexe et à atteindre leurs objectifs de croissance durable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.