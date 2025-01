Samsung investit 181 millions $ dans ce robot : découvrez Rainbow Robotics

Samsung Electronics vient de passer à la vitesse supérieure. Le géant sud-coréen a investi 181 millions $ dans Rainbow Robotics, un fabricant de robotique sud-coréen. Explications.

Les géants ont tous un faible pour le domaine de la robotique ces derniers temps. D’abord, Tesla, ensuite, Microsoft, Nvidia, Asus et bien d’autres encore. Même OpenAI a créé offre sa propre division robotique.

Bon à savoir

Au fait, en 2023, Samsung Electronics avait déjà déboursé 86,8 milliards de wons, soit environ 59 millions de dollars; pour acquérir 14,7 % de Rainbow Robotics. Pour ceux qui ne le savent pas, cette entreprise a été fondée en 2011 par des chercheurs de l’Institut coréen des sciences et technologies avancées (KAIST).

Elle a déjà développé des robots autonomes et des manipulateurs mobiles à deux bras destinés aux secteurs de la logistique et de la fabrication. Elle emploie actuellement 86 personnes.

Vers fin 2024, Samsung Electronics a décidé d’augmenter sa participation de 14,7 % à 35 %, investissant 267 milliards de wons (environ 181 millions de dollars). Ce qui implique beaucoup de changements, pour lui comme pour Rainbow Robotics.

Quels changements ?

Primo, Samsung Electronics devient l’actionnaire principal de Rainbow Robotics. Et c’est déjà officiel, l’annonce a été faite le mardi 24 décembre 2024.

Secundo, Rainbow Robotics deviendra officiellement une filiale de Samsung, avec une intégration prévue pour février 2025. Pour accompagner cette expansion, le géant sud-coréen a créé un département dédié, le Future Robotics Office.

Il sera placé sous la supervision directe du PDG de Samsung. Le Dr Jun-ho Oh, cofondateur et ancien principal actionnaire de Rainbow Robotics, restera toujours dans l’aventure. Mais en tant que conseiller et responsable du Future Robotics Office.

En 2022, Samsung avait déjà identifié la robotique, l’intelligence artificielle, la 5G et l’électronique automobile comme des axes stratégiques pour son avenir. Il faut croire qu’il tient sa parole car ce partenariat lui a placé Samsung au première loge de la compétition mondiale pour le développement de robots humanoïdes.

Cela dit, leur collaboration permettra aussi à Rainbow Robotics d’exploiter la portée mondiale de Samsung pour s’implanter sur les marchés internationaux.

Vous, qu’est-ce que vous pensez des robots humanoïdes ? Sont-ils vraiment indispensables, du luxe ou autres ?

Personnellement, je crois que ce sont les sociétés ayant une activité nécessitant des mains d’œuvres qui en ont le plus besoin. Et vous ?

