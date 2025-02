Souriez, vous êtes filmés : cette caméra espion chinoise zoome à 100 kilomètres

Des scientifiques chinois développent une caméra capable de capturer des détails millimétriques à 100 kilomètres. Un nouveau cap vient d’être franchi dans la technologie de surveillance.

Une caméra espionne chinoise inquiète les autres pays. Si l’idée n’étonne plus, la prouesse technologique, elle, interpelle. La Chine vient de révéler une technologie laser capable de photographier de minuscules objets à des distances impressionnantes. D’après le Chinese Journal of Lasers, Pékin peut désormais distinguer des détails aussi fins qu’un visage humain ou des composants de satellites depuis l’espace.

Des images précises depuis l’orbite

Les chercheurs chinois ont testé la caméra laser révolutionnaire près du lac Qinghai. L’appareil utilise une technologie avancée appelée LIDAR à synthèse d’ouverture. Cette équipe a réalisé une prouesse technique en atteignant une précision de 1 millimètre à plus de 100 km. Une performance qui laisse rêveur, tout en ravivant les débats sur l’espionnage chinois.

Pendant les essais, les conditions idéales ont permis d’obtenir des résultats impressionnants. Le ciel clair et le vent stable ont favorisé l’acquisition d’images très nettes. À 101,8 km, le système a pu détecter des objets mesurant seulement 1,7 mm. Largement mieux que tout ce que proposent les caméras classiques.

Des innovations optiques de pointe

L’équipe dirigée par Fan Zhongwei a mis au point plusieurs innovations pour réaliser cet exploit. Ils ont divisé le faisceau laser en plusieurs parties grâce à un réseau de petites lentilles. Cette technique permet d’augmenter la taille effective de l’objectif sans sacrifier le champ de vision. Ensuite, ces experts ont utilisé un laser ultra-rapide, capable d’envoyer des signaux à plus de 10 milliards de cycles par seconde. Cette méthode améliore considérablement la précision des mesures de distance. Enfin, ils ont restreint le spectre de couleurs pour optimiser la capture des détails horizontaux.

Cette technologie permet plus que de simplement voir un satellite. La caméra chinoise peut lire des numéros de série ou repérer des micro-dommages, comme ceux causés par des micrométéorites. Le système fonctionne avec un laser de 103 watts, nettement plus puissant que les lidars classiques.

La caméra chinoise frôle le record américain

En comparaison, en 2011, la société américaine Lockheed Martin avait réussi une résolution de 2 cm à 1,6 km. Les chercheurs chinois ont progressé jusqu’à atteindre une résolution de 5 cm à 6,9 km avant de franchir un nouveau cap. Aujourd’hui, ils captent des images claires à 100 km, malgré les interférences atmosphériques.

Malgré les nouvelles perspectives en matière de surveillance, d’observation spatiale et de renseignement militaire, la caméra chinoise présente encore des limites. La qualité des images dépend fortement des conditions météorologiques – brume et pluie peuvent altérer les résultats. De plus, suivre des cibles en mouvement sur de telles distances reste un défi technique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.