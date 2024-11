Stockage de données durable : Toshiba et PROMISE au service du CERN

Toshiba et PROMISE Technology ont uni leurs forces pour offrir des solutions de stockage avancées au CERN, acteur clé de la recherche fondamentale. Cette alliance permet au Grand collisionneur de hadrons de fonctionner sans interruption. Ces solutions permettent l’analyse de milliards de données pour des découvertes scientifiques cruciales.

Volumes de données inégalés au CERN

Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN est l’accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant au monde. Ses détecteurs fonctionnent en continu et ils génèrent jusqu’à 1 To de données par minute. Un défi que Toshiba et PROMISE Technology ont relevé avec des solutions de stockage à la hauteur des exigences de cette recherche de pointe. Depuis 2008, PROMISE Technology a équipé le CERN de systèmes HDD JBOD VTrak J5800.

Certains fonctionnent encore après plus de dix ans. Toshiba, de son côté, a évolué de disques durs de 4 To à ceux de la série MG09 de 18 To. La marque propose ainsi une augmentation massive de la capacité de stockage. « Dans notre quête pour percer les mystères de l’univers, nous avons besoin de partenaires qui comprennent l’importance du stockage, de la fiabilité et de l’efficacité des données avec une solution conçue pour nos besoins uniques », a expliqué Eric Bonfillou, Debuty Group Leader IT Fabric au CERN.

Une avancée vers un stockage durable

Face à l’augmentation continue de la consommation énergétique, PROMISE Technology innove avec son système VTrak J5960. Ce nouveau JBOD de 60 baies intègre la technologie Greenboost, il réduit la consommation d’énergie jusqu’à 30 %. Toshiba a mené les tests initiaux de ce système avec ses disques durs de 20 To. Elle confirme ainsi son efficacité énergétique et ses performances de refroidissement. Alice Chang est Chief Marketing Officer chez PROMISE Technology. Elle a déclaré : « La crise énergétique constitue désormais un véritable défi pour toutes les entreprises, y compris le CERN. Le VTrak J5960 offre une solution complète pour résoudre ce dilemme. Nous sommes convaincus que les disques durs Enterprise Capacity de Toshiba répondront aux besoins futurs du CERN de manière fiable et économe en énergie. »

Développer des disques durs encore plus performant

Alors que le CERN continue de produire des quantités astronomiques de données, Toshiba prévoit de développer des disques durs encore plus performants. « Chez Toshiba, nous sommes très fiers de soutenir les activités du CERN avec des disques durs de capacité d’entreprise », affirme Rainer W. Kaese, Senior Manager Business Development chez Toshiba. La société ambitionne d’atteindre des capacités de 30 To et plus. Elle continue aussi d’investir dans des solutions énergétiquement rentables. Cette collaboration représente bien plus qu’un simple partenariat technologique. Elle souligne l’importance de solutions de stockage robustes pour la recherche fondamentale et l’évolution vers des pratiques de gestion de données durables. Grâce aux efforts conjoints de Toshiba et PROMISE Technology, les avancées scientifiques se poursuivent.

