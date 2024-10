Traduction : Alibaba dévoile une IA qui surpasse Google et ChatGPT

Alibaba frappe fort avec une IA de traduction qui, selon eux, dépasse les meilleurs outils du marché. Le modèle « Macro MT » pourrait révolutionner les échanges internationaux en abolissant les barrières linguistiques.

La branche internationale d’Alibaba, appelée Alibaba International Digital Commerce (AIDC), a lancé un nouvelle IA spécialement conçue pour les traductions.

Ce nouveau modèle, appelé Macro MT, vise à aider le commerce en ligne et les échanges internationaux. Comment ? En supprimant les obstacles de langue et en s’adaptant à d’autres situations commerciales et à la communication de tous les jours.

Cette annonce arrive juste après que Zhang Kaifu, a promis d’utiliser l’IA pour améliorer la traduction, la création de contenu et d’autres domaines.

Découvrez l’IA d’Alibaba dédiée à la traduction

Zhang, vice-président de l’AIDC l’a expliqué « Macro MT s’intégrera parfaitement dans les stratégies commerciales globales d’Alibaba International. Il renforcera l’épine dorsale opérationnelle de nos diverses plateformes de commerce électronique transfrontalières telles qu’AliExpress, Lazada, Trendyol et bien d’autres. »

Ce modèle s’intègre aux systèmes qui gèrent les catalogues de produits, le service client et les recherches, en traduisant les titres, descriptions, légendes d’images et mots-clés.

Au début, il n’y aura que 15 langues disponibles, dont le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais et le coréen. Mais Alibaba prévoit d’ajouter plus de langues et d’améliorer la qualité des traductions dans le futur.

Zhang a expliqué que ce modèle a déjà battu certains des meilleurs outils de traduction dans le monde. Ses performances sur l’indice Flores, qui évalue la traduction vers et depuis l’anglais, le montrent.

Cet indice se concentre même sur les langues moins courantes, souvent négligées par d’autres outils. En plus, Alibaba veut plus que l’utiliser sur ses propres plateformes.

Pourquoi Alibaba a créé cette IA de traduction ?

La décision de créer ce modèle a été prise après qu’Alibaba a remarqué que les outils de traduction actuels ne savent pas bien traduire les expressions complexes et propres à chaque culture. Avec Macro MT, AIDC veut donc corriger ces défauts.

Et puis, l’entreprise veut que tout le monde puisse profiter de Macro MT. Elle prévoit de l’offrir aux commerçants du monde entier, ainsi qu’aux particuliers et aux entreprises, même en dehors du commerce en ligne.

Personnellement, je me dis que cet outil pourrait connaître un énorme succès. Reste à savoir quel sera le prix. Quoique, cela n’empêche que certains resteront, à coup sûr, fidèles à leur outil de traduction habituel.

Vous êtes d’accord avec moi ? N’hésitez pas à nous partager votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.