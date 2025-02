Trump suce les orteils de Musk : une vidéo IA diffusée en boucle par les hackers

C’est devenu viral sur internet. Une image invraisemblable est apparue sur les écrans du ministère du Logement et du Développement urbain (HUD). Une vidéo générée par intelligence artificielle montrait Trump sucer les orteils de Musk.

Le lundi 24 février, un incident absurde a eu lieu au ministère du Logement et du Développement urbain des États-Unis (HUD) à Washington, D.C.

Une vidéo créée par intelligence artificielle montre Donald Trump en train de lécher les pieds d’Elon Musk, accompagnée de la légende « LONGUE VIE AU VRAI ROI ». Et le pire, la vidéo a envahi tous les écrans du bâtiment.

Pris au dépourvu, des employés ont été contraints de couper l’alimentation des téléviseurs pour stopper cette diffusion.

C’est quoi cette vidéo d’Elon Musk et Donald Trump ? Qui a bien pu la réaliser ?

Jusqu’ici, personne ne sait comment la vidéo a pu être diffusée sur les téléviseurs du HUD. Mais plusieurs témoins confirment qu’elle est restée visible environ 5 minutes avant d’être arrêtée. Le personnel, incapable de désactiver la diffusion, a dû débrancher manuellement chaque écran.

Sur les images, Elon Musk trône dans un fauteuil en cuir, pieds nus, pendant que Donald Trump s’agenouille et suce délicatement ses orteils. Eh ben, la scène est irréelle, mais l’illusion est troublante.

Générée par l’IA, la vidéo imite parfaitement les expressions et les gestes des protagonistes. Ce détail intrigue : qui a conçu ce montage et dans quel but ? On ne sait pas encore.

Les spéculations vont bon train. Certains y voient un simple canular, d’autres un message politique ciblé. L’inscription « Longue vie au vrai roi », superposée à l’image, rappelle un post récent de Trump sur sa plateforme Truth Social. Alors, je me demande si c’est une coïncidence ou coup monté ?

Face à cela, les autorités n’ont pas tardé à réagir. Le ministère du Logement a annoncé une enquête approfondie pour identifier les responsables.

Une porte-parole a déclaré que des sanctions tomberaient rapidement. Certains réclament déjà des licenciements immédiats pour punir cet « abus de ressources publiques ».

Sur Internet, les avis sont aussi partagés. Certains internautes considèrent cet acte comme un coup de génie. Par contre, d’autres dénoncent une manipulation dangereuse.

Influence discrète ou manipulation ?

Cette vidéo satirique remet en question la proximité entre Elon Musk et Donald Trump. Depuis le début du mandat, Musk a obtenu une influence grandissante sur l’administration. Grâce à une commission spéciale, il a pu licencier massivement et réduire les dépenses publiques.

Les opposants politiques critiquent cette alliance. Certains pensent que Musk essaie de prendre le pouvoir discrètement, tandis que d’autres y voient une collaboration avantageuse. L’incident pourrait être une façon de se moquer de cette relation et de pointer l’influence de Musk sur l’État.

L’enquête en cours tentera de découvrir qui a orchestré cette mise en scène et comment elle a pu être diffusée dans un bâtiment gouvernemental.

D’après vous, cette vidéo a été diffusée par un simple plaisantin ou un groupe bien organisé ? Dites-nous ce que vous en pensez !

