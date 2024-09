Une bataille judiciaire de 4 milliards : HPE Ne lâche pas la succession de Mike Lynch

Hewlett Packard Enterprise (HPE) continue son combat judiciaire contre la succession de Mike Lynch, le magnat de la technologie décédé le mois dernier. La société américaine réclame des dommages et intérêts pouvant atteindre 4 milliards de dollars.

Malgré la disparition tragique de Lynch, dont le yacht a sombré au large des côtes italiennes, HPE reste déterminée à mener cette affaire « jusqu'à sa conclusion ».

En 2022, HPE a remporté un procès civil contre Lynch devant la Haute Cour anglaise. L'entreprise l'accusait, ainsi que son ancien directeur financier Sushovan Hussain, de fraude lors du rachat d'Autonomy pour 11 milliards de dollars en 2011. Cette acquisition a été désastreuse pour HPE. Elle a entraîné d'importantes pertes financières. Une décision sur les dommages et intérêts est attendue prochainement. Le juge M. Justice Hildyard a déjà indiqué que le montant final pourrait être « sensiblement inférieur à ceux réclamés ».

La tragédie du naufrage et ses conséquences légales

Le mois dernier, Mike Lynch, âgé de 59 ans et sa fille Hannah, 18 ans, ont tragiquement péri dans le naufrage de leur superyacht au large de la Sicile. Angela Bacares, la veuve de Lynch, a survécu au drame parmi les 15 personnes secourues. Malgré cette tragédie, HPE maintient sa position et poursuit les procédures judiciaires contre la succession de Lynch. Cela inclut potentiellement Bacares. Cette situation soulève des questions morales et juridiques. Faut-il vraiment poursuivre la veuve et la famille de Lynch pour un tel montant ?

Oliver Embley, associé du cabinet d'avocats londonien Wedlake Bell, souligne les dilemmes auxquels HPE fait face. En tant que société cotée en bourse, HPE a un devoir fiduciaire envers ses actionnaires. Elle doit agir dans leur meilleur intérêt. Cependant, Embley note que la décision de poursuivre la veuve de Lynch pourrait avoir des répercussions négatives sur l'image de l'entreprise. Il explique que cela pourrait se retourner contre HPE en termes de publicité. Poursuivre une famille endeuillée pourrait ternir la réputation de l'entreprise.

Les précautions légales d'HPE

HPE est enregistrée dans l'État du Delaware, ce qui lui permet de bénéficier de la « règle du jugement commercial ». Cette protection juridique couvre les décisions de conseil d'administration prises en bonne foi. Charles Elson, directeur fondateur du Centre Weinberg pour la gouvernance d'entreprise, explique que cette règle protège HPE contre des actions en justice des actionnaires. Si HPE décide de ne pas poursuivre la succession de Mike Lynch, elle pourrait invoquer cette règle. Selon Elson, tant que la décision est prise en toute bonne foi et avec prudence, la loi la protège.

Le Sunday Times rapporte qu'HPE est prête à poursuivre Angela Bacares. Le montant peut atteindre 4 milliards de dollars. La fortune combinée de Mike Lynch et Angela Bacares s'élevait à environ 500 millions de livres sterling. HPE devra donc équilibrer ses obligations envers ses actionnaires avec les considérations morales liées à la poursuite de la succession de Lynch. En fin de compte, la décision de HPE de poursuivre cette affaire pourrait avoir un impact durable sur sa réputation sur la scène internationale.

