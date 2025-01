Une explosion près du Tesla Cybertruck au CES 2025 : voici ce qu’on sait

Après l’explosion spectaculaire d’un Cybertruck devant l’hôtel Trump, le célèbre salon technologique CES met en place une surveillance accrue et une « sécurité robuste » pour protéger les exposants et les visiteurs.

Le Consumer Electronics Show (CES), l’un des événements annuels les plus attendus, ouvrira ses portes le 7 janvier à Las Vegas. Les participants y constateront probablement une « forte présence des forces de l’ordre », selon les organisateurs de cet événement d’une journée, orchestré par la Consumer Technology Association (CTA). Dans une déclaration transmise à Mashable, John T. Kelley, vice-président et directeur du salon pour la CTA, a reconnu les préoccupations en matière de sécurité, alimentées par l‘explosion d’un Tesla Cybertruck devant le Trump International Hotel Las Vegas le jour de l’an.

Explosion d’un Cybertruck ? La raison enfin confirmée !

Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet incident qui a marqué le début de l’année 2025. Pour rappel, un Tesla Cybertruck a explosé devant l’hôtel Trump Towers à Las Vegas le jour de l’an.

Notons que cette explosion a blessé sept personnes à proximité et a fait un mort, la personne qui conduisait le véhicule. Au début, beaucoup de gens ont pensé qu’il s’agissait d’un attentat alors que d’autres pensaient à une défaillance mécanique.

Les enquêteurs ont retrouvé à l’intérieur du camion des feux d’artifice, des bonbonnes de gaz et des matériaux pyrotechniques. Néanmoins, les autorités ont attesté que le conducteur du Cybertruck s’est suicidé avant l’explosion du véhicule.

La CTA décide de renforcer la sécurité au CES 2025 après l’incident ?

Face à cet incident, John T. Kelley, vice-président et directeur du salon pour la Consumer Technology Association (CTA), a réaffirmé l’engagement du CES à garantir la sécurité de ses participants. « Notre priorité absolue est de fournir une expérience sûre et fluide pour tous. Nous collaborons étroitement avec des partenaires de confiance, à tous les niveaux de gouvernement, pour offrir une sécurité robuste et une infrastructure avancée », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de la CTA a toutefois refusé de partager davantage de détails sur les mesures de sécurité spécifiques. « La meilleure façon de protéger le salon est de ne pas divulguer ces mesures en détail », a-t-il expliqué.

De son côté, le département de police métropolitaine de Las Vegas a indiqué qu’il mobilise systématiquement des agents supplémentaires pour les grands événements organisés dans la ville. Mais encore une fois, il ne donne pas de précision sur les éventuelles mesures renforcées mises en œuvre après l’incident.

CES 2025, à quelle mesure de sécurité faut-il s’attendre ?

Le CES a détaillé les mesures de sécurité mises en place pour son édition 2025 afin d’assurer la protection des participants et des exposants.

Parmi les règles à respecter, chaque participant devra présenter une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement pour récupérer son badge. D’ailleurs, ce dernier ne pourra être retiré au nom d’une autre personne.

Par ailleurs, les sacs à roulettes sont interdits, y compris ceux pour ordinateurs portables. Les organisateurs encouragent l’utilisation de sacs transparents, avec une limite de deux petits sacs par personne dans les lieux d’exposition.

Les dispositifs de sécurité incluront également des unités canines K9 aux entrées et des contrôles aléatoires. Ils comptent aussi déployer un « plan de dissuasion des véhicules » autour des principaux sites, selon un porte-parole de la Consumer Technology Association (CTA).

En cas de besoin, les participants pourront signaler des incidents suspects via l’application officielle CES. L’application pourra également servir à diffuser des informations et des consignes d’urgence.

Le CES est un événement majeur de l’industrie électronique et il a attiré plus de 138 000 visiteurs l’année dernière. Cette année, elle accueillera des exposants de renom tels que LG, Samsung, Siemens, L’Oréal et Panasonic.

