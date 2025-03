Vidéo : voici le premier robot qui fait des flips sur le côté ! Qui dit mieux ?

Une machine qui fait des saltos ? Déjà vu. Cependant, un robot qui exécute des flips latérals comme un gymnaste olympique ? Là, Unitree frappe fort. Son dernier modèle, le G1, vient de prouver qu’en matière d’agilité, l’humain n’a plus le monopole.

Unitree a posté la vidéo de démonstration sur X. Et rassurez-vous, pour la regarder, vous n’avez pas à y parcourir le réseau social. Je vous la sers ci-dessous. Visualisez-la et vous verrez que G1 saute, tourne et atterrit avec une fluidité bluffante.

World's First Side-Flipping Humanoid Robot: Unitree G1 😊

One year after Unitree H1 (1.8m) pioneered the first standing backflip by an electric humanoid robot (March 2024). Meet the Unitree G1 – now flawlessly conquering an even more challenging standing side flip. (Zero… pic.twitter.com/dRFRkmOjTp — Unitree (@UnitreeRobotics)

Le robot G1 et ses antécédents

?ref_src=twsrc%5Etfw">March 19, 2025

Pour ceux qui ne le savent pas, G1 est un robot humanoïde de 1,32 mètre, pesant 35 kg. Conçu par Unitree, il peut se plier pour un rangement compact de 68 x 45 x 30 cm.

Vers fin février, il a fait la une des journaux : « Le robot G1 est devenu maître du Kung-Fu ! Si vous le croisez, courez !». Puis le 4 mars, Unitree a publié une autre vidéo de démonstration de 15 secondes.

Sur cette dernière, il réalise un coup de pied tournoyant à 720 degrés, envoyant valser le bâton d’un adversaire humain avec précision. Et dire que ce robot est destiné à être un assistant du quotidien et non à devenir une machine de combat. C’est du moins ce qu’a précisé Unitree.

Derrière ces exploits acrobatiques se cachent des spécifications techniques de pointe. Au fait, G1 est conçu avec 23 degrés de liberté (DoF), lui offrant une coordination fluide et une stabilité remarquable.

Un processeur 8 cœurs haute performance orchestre ses articulations motorisées. Ce qui lui permet d’exécuter des mouvements dynamiques et d’atteindre une vitesse de marche de 2 m/s (7,2 km/h).

Côté technologie, il embarque un LiDAR 3D, une caméra de profondeur RealSense et un réseau de microphones antibruit pour une reconnaissance vocale optimisée.

Pour ce qui est de son alimentation, il embarque sur une batterie de 9 000 mAh à recharge rapide. Elle promet jusqu’à deux heures d’autonomie avec un système de remplacement efficace.

Mais euh… à quoi ses aisances en arts martiaux serviront au juste ?

C’est la question, en effet. J’ai fait un saut sur Reddit et cette question y revient en boucle : pourquoi un robot qui fait des flips serait-il utile pour accomplir des tâches ménagères ?

D’ailleurs, j’étais tombé sur un commentaire qui disait : « Jesus, fais-le simplement passer l’aspirateur et faire la vaisselle !». Il y avait même un commentaire déclarant : « Même si c’est plutôt cool au début, ça commence à devenir lassant »

« J’espère qu’ils commenceront à travailler sur des aiguilles fonctionnelles, là où se trouvent les vraies valeurs économiques et où les discussions commenceront à devenir sérieuses dans le grand public.» finit l’internaute.

Et c’est là tout le paradoxe des robots humanoïdes. Beaucoup d’entreprises nous vendent des machines capables d’aider dans la vie quotidienne.

Toutefois, quand on les voit en action, elles passent plus de temps à impressionner qu’à être réellement pratiques. Est-ce qu’on a vraiment besoin d’un robot qui peut faire un coup de pied retourné quand on veut juste qu’il débarrasse la table ?

Vous qui lisez cet article, qu’est-ce que vous en pensez ? Vous êtes du même avis ? Partagez votre réponse dans le commentaire !

