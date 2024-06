Voici quel pays va gagner l’Euro selon l’IA : prenez vos paris !

La France, l'Allemagne, l'Angleterre, que des mastodontes pour l'Euro 2024. Mais qui va soulever le trophée ? L'IA vous dit tout. Et elle vous réserve quelques surprises au passage.

Parieur, fan inconditionnel de foot, ou tout simplement un supporter lambda. Voici un petit pronostic pour vous mettre dans le bain de l'Euro 2024. Une intelligence artificielle sophistiquée prédit le vainqueur de cette édition. Et l'IA a peut-être raison, en tenant compte de la performance de cette équipe. Cependant, ce ne sont que des analyses. Le football se joue sur le terrain, et tout peut basculer même à la dernière seconde.

Euro 2024 : mauvaise nouvelle pour les Bleus, selon l'IA

Même avec une équipe de rêve, la France ne va pas soulever le trophée de l'Euro 2024 le 14 juillet prochain. Mais les Bleus sont bel et bien sur le terrain pour cette journée. Kylian Mbappé et ses coéquipiers disputent la finale, mais s'inclinent face à l'Angleterre.

La France ne pourra pas encore effacer les larmes de la dernière coupe du monde de 2022. En effet, l'Euro 2024 est une opportunité pour ravir toute une nation. Mais selon l'IA, les Bleus devront patienter.

Pour l'intelligence artificielle, Harry Kane va enfin avoir le premier trophée de sa carrière lors de l'Euro 2024. Effectivement, l'Angleterre est le grand favori, avec 34,4 % de chance. La France se situe en 2e position, avec 28 %.

Il n'y aura pas non plus de dernière danse pour Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand ne va pas gagner l'Euro 2024 selon l'IA. Toutefois, cette équipe est le troisième favori pour cette compétition.

Les prédictions d'@OptaJean concernant l'Euro 2024 📊 🧐



Les trois grands favoris :



🥇 Angleterre

🥈 France

🥉 Allemagne



L'entreprise de statistiques a procédé à 10 000 simulations pour arriver à ce résultat. La méthodologie n'a toutefois pas été expliquée. pic.twitter.com/4Yo0k1tBKS — Footballogue (@Footballogue) June 4, 2024

Et les autres équipes dans toute cette situation ?

Oui, on n'a cité que les trois premiers pour cet Euro 2024. Mais il y a encore des équipes capables d'aller loin dans la compétition. L'IA a alors fait un petit classement des 24 équipes de la compétition.

L'Espagne et ses jeunes joueurs ne pourront pas faire grand-chose. Cependant, ils atteignent les quarts de finale. C'est assez logique, en tenant compte de la moyenne d'âge de l'équipe. Mais espérons que les joueurs les plus âgés sauront guider les talents émergents de cette nation. La Roja a 10,2 % de chance, selon l'IA.

L'Italie et ses défenseurs en béton font jeu égal à l'Espagne. Le Portugal de l'éternel Cristiano Ronaldo a aussi 10 % de chance d'être le champion d'Europe.

Une compétition pour écrire l'histoire

L'Euro 2024 ne sera pas une édition comme les autres. En effet, la majorité des équipes essayent d'écrire l'histoire. Du côté de l'Allemagne, c'est l'occasion de gagner la compétition à domicile. C'est la dernière fois que Toni Kroos va porter le maillot blanc de la Mannschaft.

Du côté des Bleus, Didier Deschamps et ses hommes saisiront cette opportunité de solidifier leur place en Europe. L'Angleterre a aussi une motivation assez intéressante. Le pays pourra corriger le tir après la finale perdue face à l'Italie.

Le Portugal va tenter le tout pour le tout pour raviver la flamme de 2016. L'Espagne avancera à vitesse grand V pour être le plus titrée.

Dans tous les cas, cette compétition sera très intense. Pour moi, la France peut largement dominer. Mais il faut garder un œil sur l'Angleterre et l'Allemagne. Et n'oublions pas les outsiders, qui pourront aussi créer la surprise comme en 2004. Et vous, qui sera votre équipe pour cette édition ?

