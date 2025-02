Windows ciblé par 93 % des malwares détectés en 2024

Le Kaspersky Security Bulletin (KSB) 2024 met en lumière une hausse alarmante des cybermenaces, avec une moyenne de 467 000 fichiers malveillants détectés par jour, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2023. Windows reste la cible privilégiée avec 93 % des attaques, tandis que les chevaux de Troie progressent de 33 %. Face aux menaces grandissantes, les experts de Kaspersky alertent sur la nécessité d’adopter des stratégies de cybersécurité robustes et des solutions avancées.

Une augmentation alarmante des cyberattaques

Les cybermenaces continuent de croître à un rythme soutenu. En 2024, Kaspersky a détecté en moyenne 467 000 fichiers malveillants par jour, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2023. Cette tendance souligne l’évolution rapide des techniques utilisées par les cybercriminels, qui cherchent à exploiter de nouvelles failles et à contourner les systèmes de protection.

Selon Vladimir Kuskov, responsable de la recherche anti-malware chez Kaspersky, « Les attaquants développent sans cesse de nouveaux logiciels et méthodes pour cibler les utilisateurs et les entreprises. L’intelligence artificielle leur permet désormais d’affiner leurs attaques et d’en augmenter l’efficacité. »

Windows, une cible privilégiée

Le système d’exploitation Windows représente encore 93 % des fichiers malveillants détectés. Cela confirme qu’il reste la plateforme la plus exposée aux attaques. Parmi les menaces les plus répandues, les chevaux de Troie enregistrent une hausse notable de 33 % en un an. Ces programmes permettent d’infiltrer les appareils de manière furtive et de multiplier par 2,5 les contaminations ciblées.

Les cybercriminels exploitent également des formats de documents couramment utilisés, tels que les fichiers Microsoft Office et les scripts. Ces menaces représentent 6 % des attaques détectées quotidiennement. Cela démontre que les documents professionnels peuvent être des vecteurs de propagation pour les malwares.

L’essor des nouvelles techniques d’attaques

Les pirates diversifient leurs stratégies pour atteindre leurs cibles. L’ingénierie sociale et les attaques sur la chaîne d’approvisionnement se développent rapidement. En 2024, les campagnes de phishing ont massivement ciblé les utilisateurs de réseaux sociaux et de services bancaires en ligne.

De plus, les logiciels malveillants bancaires connaissent une recrudescence. Cela facilite le vol d’identifiants et de données financières. Ces menaces sont amplifiées par l’usage d’outils basés sur l’intelligence artificielle, qui permettent d’améliorer la personnalisation des attaques et de contourner les filtres de sécurité.

Face à ces dangers croissants, les experts de Kaspersky insistent sur l’importance des solutions de cybersécurité avancées. Le Kaspersky Security Bulletin 2024 met en avant l’intégration des dernières technologies de Threat Intelligence pour anticiper et contrer les menaces émergentes. L’usage de logiciels de protection performants, combiné à une vigilance accrue face aux tentatives de phishing, demeure essentiel pour garantir une navigation sécurisée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

