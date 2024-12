Au-delà du phishing : les nouvelles techniques de l’IA pour les cyberattaques

L’intelligence artificielle (IA) transforme le monde numérique, apportant des innovations qui améliorent notre quotidien. Mais, cette technologie, bien qu’utile, offre également aux cybercriminels de nouvelles armes pour mener des attaques plus sophistiquées et dévastatrices. Si le phishing par IA, où des e-mails frauduleux sont créés à l’aide d’algorithmes perfectionnés, est déjà une menace bien connue, d’autres techniques émergent, exploitant le potentiel de l’IA pour tromper, voler et manipuler à une échelle sans précédent.

Les nouvelles techniques de cyberattaques pilotées par l’IA

Usurpation d’identité par l’IA : des imitations troublantes

Les cybercriminels utilisent désormais l’IA pour reproduire la voix ou l’écriture d’une personne cible. Grâce à des algorithmes d’apprentissage profond, il suffit de quelques secondes d’enregistrement audio ou de quelques échantillons de texte pour créer une copie crédible. Par exemple, des employés ont été trompés en recevant des appels « apparemment » de leur supérieur, leur demandant des virements urgents.

Ces usurpations peuvent aussi se matérialiser sous forme d’e-mails ou de messages texte, où le ton et le style de communication de la personne imitée sont si réalistes qu’il devient difficile de détecter la fraude.

Deepfakes : la nouvelle frontière de la manipulation visuelle

Les deepfakes exploitent des réseaux neuronaux pour créer des vidéos ou images truquées d’un réalisme troublant. Ils peuvent être utilisés pour :

Diffuser de fausses informations compromettantes sur des personnalités publiques.

Escroquer des entreprises via des vidéos « authentiques » d’un dirigeant demandant des fonds.

Nuire à la réputation d’individus ou influencer des décisions politiques.

Par exemple, un deepfake montrant un PDG faisant des déclarations sensibles peut déstabiliser une entreprise en quelques heures, entraînant des pertes financières et un effondrement de la confiance des investisseurs.

Le vishing (voice phishing) assisté par IA

Le vishing combine des outils d’IA pour créer des appels automatisés qui imitent une voix humaine de manière convaincante. Les cybercriminels utilisent des systèmes sophistiqués pour prétendre être des représentants bancaires, des responsables d’assurances ou même des membres de la famille en détresse.

Ce type d’attaque peut pousser des victimes à divulguer des informations sensibles, telles que des mots de passe ou des numéros de cartes bancaires, en exploitant leur confiance ou leur panique.

Attaques automatisées et ciblées

L’IA facilite également les attaques à grande échelle, comme :

Le scraping avancé des données personnelles sur les réseaux sociaux pour concevoir des attaques très personnalisées.

Des bots conversationnels malveillants, capables de mener des conversations réalistes pour soutirer des informations sensibles.

Ces méthodes rendent les attaques beaucoup plus efficaces et difficiles à détecter, car elles sont adaptées à chaque individu.

Impacts et conséquences de ces cybermenaces

Coûts financiers

Les attaques pilotées par l’IA entraînent des pertes financières massives. Une entreprise peut perdre des millions en quelques minutes si un virement frauduleux est effectué ou si une campagne de diffamation est lancée via des deepfakes.

En 2024, un cas célèbre a impliqué une entreprise qui a transféré 24 M € à des escrocs après avoir reçu un appel deepfake en visio d’un « PDG » simulé par une IA.

Dommages à la réputation

Les deepfakes et autres outils d’usurpation d’identité peuvent détruire la crédibilité d’une personne ou d’une organisation. Les individus ciblés peuvent se retrouver accusés de comportements qu’ils n’ont jamais eu, tandis que les entreprises peuvent perdre des clients ou des partenaires commerciaux.

Menaces psychologiques

Les attaques basées sur l’IA ne se limitent pas aux finances. Elles peuvent également causer un stress important pour les victimes, qu’il s’agisse de harcèlement, d’intimidation ou d’extorsion.

Déstabilisation sociétale

Sur une plus grande échelle, les deepfakes et fausses informations générées par IA peuvent influencer des élections, alimenter des conflits sociaux ou manipuler les marchés financiers.

Bien que les techniques utilisées par les cybercriminels deviennent de plus en plus sophistiquées, il existe des règles simples, mais efficaces pour minimiser les risques.

La vigilance reste la clé

Ne faites pas confiance aveuglément. Si une demande vous semble inhabituelle, vérifiez directement avec la personne concernée via un autre canal (par exemple, en appelant un numéro connu). Et restez sceptique face aux contenus visuels ou audio : une vidéo ou un appel peut être truqué.

Protégez vos informations personnelles

Limitez les données partagées en ligne. Ne postez pas trop d’informations personnelles sur les réseaux sociaux et mettez en place des restrictions en activant des contrôles d’accès sur vos comptes et données.

Formez-vous et formez votre entourage

Éduquez-vous et apprenez à reconnaître les signes des attaques de phishing, vishing et autres escroqueries. Enfin, en entreprise, sensibilisez vos collaborateurs au moyen de formations régulières sur les cybermenaces modernes.

Adoptez des outils de sécurité avancés

Un bon nombre d’outils sont précieux pour une sécurité renforcée :

Logiciels d’authentification forte : utilisez des systèmes qui nécessitent plusieurs étapes pour accéder à vos comptes.

Utilisation d’un VPN : un VPN de qualité est capable de protéger les utilisateurs contre diverses cybermenaces via un chiffrement des données de connexion et des fonctionnalités de détection de liens et de sites malveillants. S’équiper d’une extension VPN pour Firefox ou pour Chrome est donc un impératif pour naviguer de manière plus sereine.

Détection de deepfakes : des outils émergent pour identifier les contenus truqués.

Surveillance continue : employez des logiciels qui analysent les anomalies dans les communications.

Réagissez rapidement en cas d’incident

Signalez systématiquement des attaques en informant immédiatement les autorités compétentes ou votre service informatique. Coupez toujours les connexions : si vous soupçonnez une compromission, désactivez l’accès à vos comptes touchés.

Les cyberattaques pilotées par l’IA marquent un tournant dans la manière dont les criminels opèrent, rendant leurs attaques plus crédibles et difficiles à détecter. Cependant, la vigilance, la sensibilisation et l’adoption de mesures de sécurité avancées peuvent grandement réduire les risques. Face à l’évolution rapide des menaces, chacun, individu comme organisation, doit adopter une posture proactive pour se protéger dans cet environnement numérique de plus en plus complexe.

