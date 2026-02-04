xAI et Space X : Elon Musk veut créer un soleil artificiel conscient

Elon Musk signe l’une des opérations les plus spectaculaires de l’histoire de la tech. Avec la fusion de SpaceX et de sa start-up d’IA xAI, le milliardaire veut déplacer l’IA hors de la Terre et créer, à terme, un soleil artificiel conscient.

Avec la fusion spectaculaire de SpaceX et de sa start-up xAI, Elon Musk veut créer un soleil artificiel conscient dans l’espace. Cette vision est à la croisée de l’IA, de l’énergie solaire et de la conquête spatiale. Cette opération hors norme, révélée par Reuters le 29 janvier, donne naissance à la plus grande entreprise privée jamais créée. Elle est valorisée à environ 1 250 milliards de dollars.

La fusion Space X et xAI pour propulser l’IA dans l’espace

SpaceX a officiellement acquis xAI afin de former, selon les mots d’Elon Musk, « le moteur d’innovation le plus ambitieux et verticalement intégré sur Terre — et au-delà ». La transaction valorise SpaceX à environ 1 000 milliards de dollars et xAI à 250 milliards. Les investisseurs de xAI recevront des actions SpaceX, tandis que certains dirigeants pourront opter pour un paiement en numéraire.

Cette fusion établit un record historique dans le secteur des fusions-acquisitions. Et elle dépasse largement le rachat de Mannesmann par Vodafone en 2000. Elle consolide aussi ce que certains analystes appellent déjà la « Muskonomy ». Il s’agit d’un écosystème où SpaceX, xAI, Tesla, Neuralink et X s’alimentent mutuellement en technologies, données et capitaux.

Ainsi, Elon Musk vise à unir la puissance des fusées, des satellites et de l’IA pour créer une infrastructure informatique totalement nouvelle.

Le rêve d’un soleil intelligent en orbite

Au cœur de cette fusion entre xAI et SpaceX se trouve une idée audacieuse. C’est de construire dans l’espace des constellations de satellites capables de capter l’énergie solaire et de l’utiliser pour alimenter des centres de calcul d’intelligence artificielle. Musk parle d’un soleil artificiel conscient. C’est une métaphore pour décrire une source quasi infinie d’énergie et de calcul dédiée à l’IA.

SpaceX prévoit donc de lancer jusqu’à un million de satellites dans les années à venir. Grâce à l’espace disponible et à l’accès direct au Soleil, l’entreprise estime pouvoir dépasser les limites terrestres. Notamment celles liées à l’énergie, au refroidissement et à l’empreinte écologique des centres de données.

Les fusées Starship joueront un rôle clé en plaçant progressivement toujours plus de puissance de calcul en orbite, avec un objectif affiché de capacité d’IA atteignant un térawatt par an.

Selon Musk, exploiter ne serait-ce qu’un millionième de l’énergie solaire dépasserait déjà de très loin la consommation énergétique actuelle de toute la civilisation humaine. À long terme, des installations lunaires sont même envisagées.

Une promesse fascinante, mais très contestée

D’après BBC, Emma Wall, stratégiste chez Hargreaves Lansdown, estime que « la fusion de xAI et Space X combine deux technologies de pointe ». Toutefois, elle avertit que les bénéfices concrets pour les habitants de la Terre ne se feront pas sentir avant au moins dix ans.

Certains experts sont encore plus sceptiques. Pierre Lionnet, économiste spatial chez Eurospace, a déclaré au New York Times que l’idée d’une baisse suffisante des coûts d’exploitation spatiale relevait du fantasme. À l’inverse, Phil Metzger, professeur de physique à l’Université de Floride centrale, juge le modèle économiquement plausible à court terme. Il souligne aussi que le débat évolue rapidement.

Elon Musk n’est d’ailleurs pas seul sur ce terrain. Google, Amazon et Nvidia soutiennent également le concept de centres de données orbitaux. Google prévoit même un premier lancement dès 2027.

Malgré les incertitudes, avec la fusion de xAI et SpaceX, l’intelligence artificielle quitte définitivement le sol terrestre. Qu’il s’agisse d’un pari visionnaire ou d’un rêve démesuré, le projet de soleil artificiel conscient annonce une nouvelle course spatiale. Et c’est l’IA qui devient la véritable étoile à atteindre.

