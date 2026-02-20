Xiaomi Pad 7 Pro 256 Go à prix fracassé : –41 % chez AliExpress

La Xiaomi Pad 7 Pro ne fait aucune concession sur le haut de gamme, sauf sur son prix qui chute à moins de 320 € chez AliExpress. Si vous cherchez l’expérience Android ultime sans sacrifier votre budget, cette promotion est l’occasion parfaite de faire une affaire en or.

AliExpress frappe un grand coup avec son événement « Promo du printemps ». La Xiaomi Pad 7 Pro (256 Go), habituellement affichée à 531 €, voit son prix s’écrouler à seulement 315 €. Pour bénéficier de ce tarif historique, il suffit d’appliquer le code promo FRCNY30 ou CNYFR30 lors de la validation du panier.

Puissance brute et écran de rêve : l’usage avant tout

Que vous soyez un créatif en herbe, un gamer exigeant ou un adepte du multitâche, la Xiaomi Pad 7 Pro encaisse tout sans broncher. Sous le capot, le processeur Snapdragon 8s Gen 3 fait des merveilles. En effet, les jeux AAA tournent avec une fluidité insolente et le montage vidéo 4K devient un jeu d’enfant.

L’expérience visuelle est, elle aussi, un cran au-dessus. La dalle 3,2K de 11,2 pouces affiche une précision chirurgicale avec ses 68 milliards de couleurs. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, chaque balayage sur l’écran est d’une douceur absolue. Par ailleurs, les quatre haut-parleurs Dolby Atmos vous plongent littéralement dans vos films et séries.

Côté endurance, sa batterie de 8 850 mAh vous accompagne une journée entière en usage intensif. Un coup de mou ? La charge rapide 67 W redonne 40 % d’énergie en seulement 20 minutes. C’est l’outil nomade par excellence, d’autant que son châssis en aluminium reste ultra-fin (6,2 mm) pour se glisser dans n’importe quel sac.

Une réduction impressionnante : la Pad 7 Pro tombe à 315 €

Le calcul est rapide mais vertigineux : en passant de 531 € à 315 €, la Xiaomi Pad 7 Pro profite d’une remise immédiate de 41 % via les codes promo FRCNY30 ou CNYFR30. À ce prix-là, elle ne concurrence plus les tablettes de milieu de gamme, elle les écrase tout simplement en offrant des prestations réservées habituellement aux modèles à plus de 700 €.

La réassurance d’un achat serein

Acheter sur AliExpress n’a jamais été aussi sûr pour les produits tech. La tablette est expédiée gratuitement depuis des entrepôts européens, ce qui garantit une livraison rapide en quelques jours, sans frais de douane. Vous bénéficiez de la garantie constructeur de deux ans et d’un délai de rétractation de 15 jours. Pour plus de souplesse, le paiement en 4 fois sans frais via PayPal est également disponible.

Une pépite à saisir d’urgence

Idéale pour les étudiants, les professionnels nomades ou les familles, la Xiaomi Pad 7 Pro est la tablette polyvalente par excellence. Mais attention : avec une telle remise, les stocks fondent à vue d’œil et certaines couleurs sont déjà épuisées. C’est le moment ou jamais pour s’équiper avec le meilleur de Xiaomi à prix réduit.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.