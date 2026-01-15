500 millions par an : pourquoi Microsoft mise autant sur l’IA d’Anthropic

Désormais, Anthropic AI n’est plus seulement une jeune pousse prometteuse. Elle est devenue un partenaire clé pour Microsoft. Selon The Information, l’entreprise pourrait consacrer environ 500 millions de dollars par an à l’achat de modèles Anthropic.

Ce partenariat va bien au-delà d’un simple fournisseur. Il touche aux outils internes, aux solutions cloud et même aux produits phares comme GitHub Copilot ou 365 Copilot

Les deux sociétés n’ont pas souhaité commenter ces chiffres. Mais les détails révélés par des sources proches du dossier montrent une stratégie bien orchestrée.

Un réseau de géant

Microsoft ne se contente pas d’acheter ces modèles pour ses besoins internes. Le groupe pousse ses équipes Azure à les vendre à ses clients cloud. Des commerciaux ont été informés que les ventes de modèles Anthropic compteront dans leurs objectifs de performance. Ce, au même titre que les logiciels Microsoft.

Cette incitation est inhabituelle car Azure ne valorise généralement pas la vente de produits externes, moins rentables. Ce système de quotas est valable jusqu’à la fin juin. Et il s’applique également aux modèles OpenAI, commercialisés via Azure. Ce qui encourage un traitement équilibré des deux fournisseurs.

Pourquoi une telle diversification ? Microsoft soutient déjà OpenAI avec un investissement de plus de 13 milliards de dollars, ce qui lui confère une participation de 27 % dans le créateur de ChatGPT.

Cependant, OpenAI développe également des relations avec des concurrents de Microsoft. Pour ne pas dépendre d’un seul fournisseur et sécuriser ses propres usages, Microsoft mise sur Anthropic.

En novembre 2025, Microsoft a confirmé son engagement financier envers Anthropic, pouvant atteindre 5 milliards de dollars. En retour, Anthropic prévoit d’utiliser jusqu’à 30 milliards de dollars de capacité de calcul sur Azure. Elle pourrait contracter jusqu’à un gigawatt supplémentaire.

Cette alliance s’inscrit dans un réseau plus large, car Anthropic collabore également avec Amazon et Google pour vendre ses modèles aux grands comptes. Pour Microsoft, l’investissement dans Anthropic complète celui déjà important dans OpenAI, où la société détient près de 27 % du capital.

Le duo Microsoft et Anthropic

Les modèles Anthropic alimentent déjà plusieurs produits Microsoft. En juillet 2025, la société dépensait déjà plus de 40 millions de dollars par mois pour GitHub Copilot. Là où l’IA surveille des sites web et corrige automatiquement certaines pannes.

Depuis, d’autres services ont été intégrés. Comme 365 Copilot et Security Copilot, capables de générer des présentations PowerPoint à partir de simples instructions ou d’automatiser des tâches complexes. Selon les prévisions d’Anthropic, ces ventes pourraient contribuer à un chiffre d’affaires annuel compris entre 7,5 et 9 milliards de dollars d’ici fin 2025.

Microsoft bénéficie également de conditions particulières pour l’usage interne des modèles Anthropic. Les prix sont réduits pour des projets de recherche, de développement de prototypes ou d’analyse de données.

Cette flexibilité permet à l’entreprise d’expérimenter et d’améliorer ses produits plus rapidement. Satya Nadella a encouragé les équipes produits à exploiter ces modèles pour accélérer le développement. Ce, en réponse à certaines frustrations sur les performances des modèles OpenAI.

En plus, la collaboration dépasse l’achat de licences ou l’intégration technique. Les ingénieurs d’Anthropic travaillent directement avec ceux de Microsoft sur le développement de fonctionnalités Copilot. Cette interaction permet de résoudre rapidement des problèmes complexes et de tirer le meilleur parti des modèles.

