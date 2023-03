Microsoft Security Copilot : tout savoir sur l’assistant cybersécurité basé sur GPT-4

Découvrez l’avenir de la cybersécurité avec Microsoft Security Copilot, l’assistant intelligent qui repose sur la technologie révolutionnaire de GPT-4. Apprenez-en davantage sur cet outil de pointe et sur la manière dont il pourrait transformer la façon dont vous protégez vos données sensibles en ligne.

Microsoft Security Copilot est conçu pour aider les entreprises et les organisations à renforcer leur sécurité informatique. Il fournit une interface intuitive pour détecter, évaluer et résoudre les problèmes de sécurité potentiels.

Cette technologie innovante offre une détection et une réponse en temps réel pour identifier les menaces de sécurité. Elle propose également des conseils proactifs pour aider les utilisateurs à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les attaques futures. La combinaison de l’apprentissage automatique et de l’analyse comportementale rend Microsoft Security Copilot très précieux pour les entreprises.

Microsoft Security Copilot : L’IA GPT-4 au service de la cybersécurité collaborative

Microsoft Security Copilot représente une innovation récente destinée à épauler les spécialistes de la cybersécurité dans leur routine quotidienne. L’objectif de cette solution consiste à simplifier la détection des failles et à faciliter la compréhension des nombreuses données et signaux à traiter. Grâce à la technologie de l’IA générative GPT-4 développée par OpenAI et à la structure de sécurité de Microsoft, l’outil se présente sous forme d’une simple interface de dialogue. Cela permet aux professionnels de la sécurité de poser des questions telles que « Quelles sont les menaces en cours dans mon entreprise ? ». En retour, ils obtiennent un résumé de la situation.

Microsoft Security Copilot a été conçu pour aider les analystes de sécurité et non pour les remplacer. Il encourage une collaboration fructueuse entre les collègues grâce à une section « tableau de bord » collaborative. Pour ce faire, les experts peuvent soumettre des fichiers et des liens pour analyse et obtenir des informations sur les alertes.

Les conclusions peuvent être évoquées et condensées dans un lieu de travail mutualisé afin de simplifier la coopération.

En dernier lieu, l’un des éléments les plus captivants de Security Copilot est sa capacité de cahier les consignes. Cela permet aux utilisateurs de centraliser des étapes ou des processus automatisés en un seul bouton ou une instruction guide facile à manipuler.

Microsoft Security Copilot : l’interface révolutionnaire qui change la donne avec GPT-4 !

Microsoft a créé Security Copilot, une interface qui ressemble à un chatbot tel que Bing, mais qui se concentre exclusivement sur les demandes de sécurité. Contrairement à Bing, le Copilote de sécurité ne peut pas offrir d’autres renseignements tels que la météo ou la couleur préférée de l’utilisateur.

Microsoft aurait pris cette décision de manière intentionnelle, car le Copilote de sécurité n’a pas pour but d’être un chatbot, mais plutôt un bloc-notes. Celle-ci mène une offensive remarquable dans le domaine de l’IA, avec le Copilote de Microsoft 365 visant à modifier la création de documents Office et GitHub développant son propre Copilote pour aider les développeurs à coder.

Les deux initiatives témoignent de l’engagement de Microsoft à intégrer l’IA dans ses produits. Microsoft maintient sa forte ambition pour la technologie de Copilote et envisage de l’intégrer dans tous ses logiciels et services prochainement.