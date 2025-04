Pour se démarquer et toucher un public plus large, il est aujourd’hui nécessaire d’ajouter des sous-titres à votre vidéo. Une étape qui est désormais facilité par l’essor de la technologie IA, mais encore faut-il choisir le bon modèle.

🔥 Nous recommandons SubMagic SubMagic est le logiciel de sous-titrage automatique idéal simplifiant la transcription vidéo et rendant vos contenus accessibles et viraux. Facile à utiliser et supportant 48 langues, il génère et synchronise des sous-titres avec précision. Profitez de –10 % de remise supplémentaire avec le code LEBIGDATA10. J'en profite

Si vous souhaitez ajouter des sous-titres à votre vidéo, il vous faudra utiliser un outil IA dédié à cette activité. Heureusement, ce ne sont ni les modèles, ni les fonctionnalités qui manquent. Des solutions comme Submagic, par exemple, permettent de générer automatiquement des sous-titres précis, stylisés et adaptés aux réseaux sociaux en quelques clics. Nous vous détaillerons ici comment procéder au sous-titrage de votre contenu et quel outil choisir.

Ajouter des sous-titres à une vidéo : les possibilités !

Pour ajouter des sous-titres à une vidéo, plusieurs choix s’offrent à vous selon vos besoins, préférences et même en fonction de votre budget.

La méthode la plus simple et paradoxalement la plus difficile est le sous-titrage manuel. Cela consiste tout simplement à mettre vous-même les sous-titres dans vos vidéos. Une étape complexe, car cela vous demande de gérer plusieurs aspects techniques à la fois, comme les transitions, la synchronisation sous-titres/vidéos ou encore la transcription directe. Aussi, il est évident qu’il s’agit de la technique la plus chronophage, même si elle limitera au maximum votre budget.

À l’inverse, si vous souhaitez un processus plus simple, rapide, mais aussi plus cher, alors vous pouvez demander l’aide d’un professionnel. En effet, il existe des prestataires qui proposent leurs compétences et expériences dans le sous-titrage. Cela inclut généralement la transcription, le sous-titrage ou encore la traduction. Une solution très efficace, mais pouvant aussi être très coûteuse.

Aujourd’hui, la technologie a permis de mettre au point une solution équilibrée, un juste milieu et certainement la meilleure alternative : le meilleur sous-titrage IA. Ainsi, vous bénéficiez de l’aide d’un outil automatisé pour exécuter toutes les étapes de la création de sous-titres et même plus. Car oui, cette solution est plus intéressante de par la diversité des options proposées, mais aussi par l’aspect évolutif de l’intelligence artificielle. En termes de budget, bien que certains services peuvent être onéreux, les tarifs sont généralement accessibles, permettant même à des débutants de s’y plonger.

Le sous-titrage de contenu par IA suit un processus bien défini, même si certains modèles peuvent légèrement varier.

En suivant ces étapes, vous serez en mesure d’ajouter des sous-titres précis et impactant à votre contenu vidéo.

Étape préliminaire : préparation

Avant même de penser à créer des sous-titres pour votre vidéo, il faudra vous assurer que cette dernière coche plusieurs cases.

Tout d’abord, il est important de retenir que plus l’audio d’une vidéo est claire, et plus le sous-titrage est précis. Les outils IA s’améliorent continuellement, prenant aujourd’hui en compte les accents et même les sons inaudibles, le résultat ne peut pas totalement être impeccable. Aussi, pour faciliter le sous-titrage et optimiser l’outil IA, il faut produire une audio aussi claire que possible.

Il ne faut également pas négliger la taille de la vidéo et sa longueur. Certaines plateformes numériques ne peuvent qu’éditer qu’une certaine quantité de mégaoctets. Les vidéos à plusieurs gigaoctets peuvent donc potentiellement constituer un risque. À cela s’ajoute le souci du format, assez problématique à certains moments. En général, votre contenu sera sous la forme d’une vidéo mp4, AVI, MKV ou WEBM. Des formats parfaitement compatibles avec la quasi-totalité des générateurs de sous-titres. Il faudra donc vous assurer de cet aspect et choisir l’outil IA qui sera capable de lire votre contenu.

Première étape : connexion et importation

Après avoir choisi le générateur de sous-titres IA, il vous faudra y créer un compte.

Une étape simple, d’autant plus que certains modèles comme Submagic vous proposent une utilisation à la création d’un compte. Une fois cette étape effectuée, il faudra alors se rendre sur la fonctionnalité de sous-titrage de l’outil. De là, il ne vous reste plus qu’à importer votre vidéo sur la plateforme et de commencer le sous-titrage.

Il est important de préciser que selon l’interface de l’outil choisi, cette première peut être relativement simple. Toutefois, certains modèles peuvent présenter d’autres étapes additionnelles, comme la vérification de la vidéo ou la conversion de celle-ci en un format adapté. Cela dépend en grande partie de l’outil IA, d’où l’importance de choisir au préalable le modèle le plus adapté à ses besoins.

Deuxième étape : sous-titrage et personnalisation

Après avoir importé votre vidéo au sein de la plateforme IA, il vous faudra alors procéder au sous-titrage.

Durant cette étape, l’intelligence artificielle de l’outil va d’abord analyser l’audio de la vidéo et déceler les moindres voix, les accents et intonations. À partir de cette analyse, l’outil va alors reproduire le résultat sous forme de texte. Le niveau de précision dépend essentiellement du logiciel de sous-titrage et de son IA.

Par la suite, il vous faudra vérifier le résultat et détecter les fautes ou les textes manquants. La majorité des outils IA dispose d’un système de personnalisation qui vous permettra d’éditer votre contenu selon vos besoins. Ainsi, il vous sera possible d’ajouter manuellement les éléments manquants, mais aussi de personnaliser le visuel des sous-titres. Que ce soit la police d’écriture, les effets de transitions ou les ajouts d’emojis, tout se fait dans cette étape.

Enfin, lorsque vous serez pleinement satisfaits, il ne vous reste plus qu’à télécharger la vidéo sous-titre et le mettre en ligne sur la plateforme de votre choix. À noter que certains outils IA proposent directement un outil de partage vous permettant de mettre en ligne votre directement depuis le logiciel web.

Quel outil IA choisir pour le sous-titrage vidéo ?

Choisir le bon outil pour la création de sous-titres de qualité à votre vidéo n’est pas une mince affaire.

En effet, chaque outil dispose d’une pléthore de fonctionnalités et subtilités qui rendent difficile toute décision objective. Cependant, il est possible de trouver que quelques valeurs sûres, dont un modèle qui fait office de leader sur le marché.

Submagic : la référence du sous-titrage numérique

C’est simple, pour tout ce qui touche à la création de sous-titres de vidéo par l’intermédiaire de l’IA, Submagic est le modèle le plus qualifié.

Faisant partie des leaders sur le marché, ce modèle compte sur une grande accessibilité pour permettre même aux débutants d’en profiter. La qualité du sous-titrage est excellente et les besoins de personnalisation sont minimes. Pourtant, il vous est tout à fait possible de modifier les sous-titres comme bon vous semble en y ajoutant votre touche personnelle.

Le plus intéressant, c’est que Submagic propose d’autres fonctionnalités au-delà du sous-titrage, comme des outils de découpage, de création de Gifs ou encore de mise en place d’effets sonores. À cela s’ajoutent d’autres outils comme un système entier de création de clips ou gérer en détail les effets de transition.

Submagic, c’est aussi un outil évolutif qui bénéficie de mises à jour, que ce soient des correctifs ou des ajouts. Aussi, les plus exigeants peuvent y trouver une excellente solution à la réalisation de leurs projets. Dans un cas d’utilisation générale, et même pour ceux qui en veulent plus, il s’agit sans aucun doute de l’un des meilleurs choix possibles. Il arrive cependant que certains utilisateurs recherchent des fonctionnalités ou une interface spécifique. Ainsi, dans ce genre de cas, une autre alternative est de mise.

Autres alternatives

Bien que Submagic soit un outil complet, cela n’empêche pas les autres utilisateurs de chercher une autre alternative IA.

En effet, de nombreuses raisons peuvent grandement justifier la recherche d’une autre solution, à commencer par l’expérience utilisateur. Si l’interface est généralement intuitive, elle peut ne pas convenir à tout le monde. Aussi, les professionnels peuvent chercher une interface plus technique et claire, comme le cas de Getimg.

Les fonctionnalités sont des critères à ne pas oublier. Il est vrai que Submagic est un outil complet. Cependant, certains internautes ne cherchent qu’un outil de sous-titrage, et qui se concentre sur cet aspect uniquement. Aussi, les logiciels comme HappyScribe ou Veed sont certainement de meilleurs choix, avec un aspect plus axé pour les entreprises et les projets collaboratifs.

Ainsi, les raisons qui justifient la recherche d’une nouvelle alternative sont nombreuses. Cela n’enlève en rien les qualités de Submagic, car il peut également s’agir de préférences personnelles. À noter également qu’il est possible d’utiliser conjointement deux générateurs de sous-titres IA pour différentes raisons. Si HappyScribe excelle dans le sous-titrage, Submagic peut vous aider dans les options de personnalisation et d’autres aspects de la création de contenus.

En utilisant efficacement un ou plusieurs outils IA, il vous sera possible de mettre en place des contenus uniques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.