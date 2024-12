Alerte Noël : OpenAI Sora illimité et gratuit sur ChatGPT ! Créez des vidéos avec la nouvelle IA

OpenAI fait un beau cadeau aux abonnés ChatGPT Plus : pendant les vacances de Noël, l’IA générative de vidéo Sora est disponible en illimité. Voici comment profiter de cette offre temporaire pour créer des vidéos à partir de prompts !

Après 12 jours d’annonces surprenantes et passionnantes, OpenAI vient de conclure en beauté son « Shipmas » avec un ultime cadeau.

Au cours de cet événement, la firme a notamment dévoilé la fonctionnalité Projects pour ChatGPT, la version complète du modèle o1, ou encore l’abonnement ChatGPT Pro à 200 dollars par mois.

Elle a aussi et surtout lancé Sora, son IA capable de générer des vidéos à partir de prompts. Et pour ponctuer cette vague de nouveautés, le CEO Sam Altman a justement annoncé une bonne surprise…

Pour Noël, il révèle que Sora sera totalement gratuit pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus ! Les abonnés vont donc pouvoir accéder de façon totalement illimitée au générateur de vidéos.

day 13 of shipmas: special sora bonus🎄✨

our GPUs get a little less busy during late december as people take a break from work, so we are giving all plus users unlimited sora access via the relaxed queue over the holidays!

enjoy creating!

— Sam Altman (@sama) December 21, 2024