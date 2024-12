Votre ChatGPT est un bazar sans nom ? OpenAI a la solution ! Découvrez « Projects »

C’est la fin des discussions en désordre sur ChatGPT ! OpenAI vient de présenter une nouvelle fonctionnalité « Projects », permettant de regrouper vos conversations avec le chatbot, de donner des instructions spécifiques ou de charger des données sur lesquelles s’appuyer. Découvrez son fonctionnement et son utilité !

Si vous utilisez ChatGPT depuis son lancement en 2022, sans avoir jamais nettoyé l’historique, il est très probable que votre historique ressemble à un véritable capharnaüm.

Jusqu’à présent, il n’était pas possible d’organiser les conversations avec le chatbot de quelque manière que ce soit.

Elles étaient donc rangées par ordre chronologique dans le menu latéral situé à gauche de l’écran, et vous deviez nécessairement parcourir toute cette liste pour retrouver une discussion spécifique.

Heureusement, ce fonctionnement archaïque touche à sa fin. OpenAI vient de déployer une nouvelle fonctionnalité dénommée « Projects » pour ChatGPT, permettant de regrouper vos conversations sur un même sujet sous la forme de dossiers.

Introducing Projects—an easy way to organize chats that share topics or context in 4o.

Now available for ChatGPT Plus, Pro, and Team users globally.

We’ll bring it to Enterprise and Edu users in January, and to Free users soon. pic.twitter.com/Bmv7kB0GKY

— OpenAI (@OpenAI) December 13, 2024