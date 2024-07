Apple : ce leak révèle un mystérieux nouvel appareil Smart Home

La marque à la pomme serait-elle en train de conquérir un autre marché ? Selon les rumeurs, Apple envisagerait de lancer un appareil connecté. Dénommé Home Accessory, ce gadget pourrait faire partie de votre quotidien. Et n'oubliez pas qu'il sera boosté par l'IA.

Tant de spéculations, qui pourraient bien devenir une réalité d'ici peu. Effectivement, il est possible qu'Apple se lance dans la conception d'enceinte connectées. Les leaks sur son prochain « Home Accessory » confirment de plus en plus cette hypothèse. Selon les rumeurs, cette innovation sera la combinaison entre le HomePod et l'Apple TV. Êtes-vous impatient de tester cet appareil ? Nous aussi.

Home Accessory: des lignes de code comme indice pour les spécialistes

Tous les adeptes de la marque à la pomme ont toujours été sceptiques à l'idée qu'Apple lance un appareil Smart Home. Ce n'est pas un marché de prédilection pour l'entreprise. Mais les concurrents s'aventurent sur cette voie. Il est alors assez logique qu'Apple les suive.

Pourtant, ces informations restaient au stade de rumeur, jusqu'à ce que le site MacRumors intervienne. Selon ces spécialistes, Apple est sur le point de lancer « Home Accessory ». Ils ont mis la main sur des lignes de code pour affirmer cette hypothèse.

L'appareil devrait être une combinaison entre des haut-parleurs et un écran de commande tactile. Mais il y a encore des données qui élargissent l'horizon d'Apple. La ligne de code en question portait le nom de « Home Accessory 17,1 ». C'est une catégorie à part entière, car Apple n'a pas encore lancé de produits similaires.

Un appareil boosté par la puce A18 ?

Récemment, Apple a annoncé une nouvelle puce A18. Cette dernière illustre l'entrée de l'entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il est assez logique qu'elle veuille équiper ses produits par cette puce.

La numérotation « 17,1 » du Home Accessory est aussi une clé pour découvrir les nouvelles technologiques de la marque. Le chiffre 17 fait référence à la puce A18. C'est une habitude pour Apple.

Le leak devient plus intéressant. En effet, la puce A18 permet d'exécuter l'Apple Intelligence sur les appareils de l'entreprise. Votre maison sera une véritable « smart home ». Siri sera de plus en plus précis, ainsi que les autres outils de l'appareil.

Quels sont les atouts du Home Accessory ?

Les spécialistes se sont d'abord focalisés sur les fonctionnalités du HomePod avec Home Accessory. Vous bénéficiez alors d'une qualité audio optimale avec cette innovation d'Apple.

De plus, la fonctionnalité d'intégration d'Apple TV vous permet d'associer l'appareil aux différents produits et logiciels d'Apple. On peut citer l'Apple Music, l'iPhone, l'iPad, etc.

Le tout sera une clé pour avoir une « smart home ». Vous pourrez utiliser Siri (sa version boostée par l'A18), pour contrôler votre maison. Attention, vos appareils doivent être compatibles avec l'outil HomeKit.

Enfin, vous pourrez jouer à plusieurs jeux, ou regarder des vidéos en streaming avec le « Home Accessory ».

Apple pourrait alors lancer un gadget polyvalent pour faire taire la concurrence. À quand l'annonce officielle ?

