Ce malware vide vos comptes en banque et efface vos données : comment se protéger ?

Un malware nommé BingoMod terrorise les utilisateurs d'Android en vidant leurs comptes bancaires. Cette menace va plus loin en effaçant totalement les appareils infectés. Les experts en sécurité sont préoccupés, car ce malware contourne facilement les systèmes antivirus. Une vigilance accrue est essentielle pour protéger vos données.

Découvert par Cleafy, BingoMod a été identifié pour la première fois en mai 2023. Contrairement aux autres logiciels malveillants, BingoMod ne se contente pas de voler vos informations bancaires. Il utilise des techniques avancées de fraude sur l'appareil (ODF) afin de contourner les systèmes de sécurité. Ce qui le rend particulièrement dangereux est sa capacité à échapper aux protections habituelles.

Bingomod : à quoi avons-nous affaire ?

BingoMod se propage principalement via des messages de phishing envoyés par SMS. Ces messages utilisent des noms similaires à des applications de sécurité connues. Par exemple, certaines tentatives de phishing utilisent l'icône d'AVG AntiVirus Free, une application réputée sur Google Play. Les victimes, en installant ces fausses applications, donnent involontairement un accès complet à leur smartphone.

Des autorisations abusives et des actions dangereuses

Le malware demande des autorisations pour accéder au service d'accessibilité d'Android, une fonctionnalité souvent détournée par les cybercriminels. Une fois obtenu, BingoMod vole vos identifiants, prend des captures d'écran et intercepte vos messages. Ces données sont ensuite envoyées aux pirates en temps réel. Cela leur permet de contourner les systèmes de vérification de l'identité.

Un contrôle total du smartphone infecté

BingoMod offre aux pirates un contrôle quasi complet sur l'appareil infecté. Ils peuvent interagir directement avec l'écran, lancer des applications et même taper du texte. Cette capacité leur permet de réaliser des attaques manuelles complexes en superposant de fausses notifications sur l'écran du téléphone.

BingoMod peut non seulement désactiver les meilleures applications antivirus Android, mais également bloquer des applications spécifiques. Les créateurs de ce malware ont mis en place des mécanismes pour dissimuler leur code. Par conséquent, la détection est encore plus difficile. De plus, les pirates peuvent effacer complètement le contenu d'un téléphone en envoyant une simple commande à distance.

Une menace évolutive

Bien que BingoMod en soit encore à ses débuts, il a déjà fait des ravages parmi les utilisateurs anglophones, roumains et italiens. Les experts avertissent qu'il pourrait devenir encore plus dangereux à mesure qu'il se perfectionne. En outre, son développement actuel suggère que d'autres groupes de langue et de nouveaux pays pourraient bientôt être ciblés.

Face à cette menace, la vigilance est de mise. Ne cliquez jamais sur des liens provenant de messages non sollicités. Si vous recevez un message suspect, ne l'ouvrez pas et ne répondez pas. Google Play Protect, l'antivirus intégré d'Android, aide à protéger contre les versions connues de ce malware, mais la prudence reste la meilleure défense.

Google Play Protect peut bloquer les applications malveillantes, même celles provenant de sources externes à Play. Bien que cette protection soit activée par défaut, il est important de rester alerte face aux menaces croissantes, notamment pour des versions inconnues ou en développement comme BingoMod.

Le malware BingoMod représente une nouvelle génération de menaces. Sa capacité à vider vos comptes bancaires et effacer votre téléphone est alarmante. Soyez vigilant en ligne et évitez tout message provenant d'expéditeurs inconnus. Protégez vos données et votre appareil en restant informé et en prenant les précautions nécessaires.

