Ces profs autorisent ChatGPT, et s’attirent les foudres de leurs collègues

Pour cette année, les élèves peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour préparer leur Bac. Une récente étude de l'agence Heaven montre que ce chatbot de la société OpenAI offre de nombreux avantages aux étudiants, dont une meilleure note pour les devoirs à la maison.

Une décision source de problème

Depuis son lancement en fin de l'année 2022, ChatGPT a révolutionné plusieurs domaines, dont l'éducation, et pas uniquement en France. Si dans certains pays ce chatbot est autorisé dans les écoles, d'autres l'interdisent pour ces effets négatifs sur les élèves.

Au début, la ville de New York l'a banni dans les écoles en janvier 2023 bien que cette technologie soit très célèbre. Toutefois, quelques mois plus tard, elle revient sur sa décision. La ville estimait en mois de mai 2023 que l'outil peut aider les enseignants tout comme les élèves.

Effectivement, les professeurs ne sont pas à l'unanimité concernant l'utilisation de l'IA dans les écoles. Ils préfèrent toujours que les élèves utilisent la vieille méthode. Ces professeurs pensent que les élèves doivent exploiter leur intelligence et ne pas compter sur ce genre d'outil.

Des devoirs sur table pour prévenir l'usage de chatGPT par les élèves

David Lelong, professeur de philosophie au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers confie qu'il préfère donner des devoirs sur table (DST) au lieu de devoirs maison pour prévenir l'utilisation de ChatGPT par les élèves.

« Je donne rarement des devoirs à la maison, je privilégie le DST,» a-t-il expliqué. Par ailleurs, il confirme qu'il peut toujours détecter l'utilisation de ChatGPT dans les devoirs. « On voit en quelques phrases que ce n'est pas un élève qui rédige », ajoute-t-il.

D'autres professeurs dans le même établissement ne partagent pas son avis. David Marec, professeur de mathématiques incite même les élèves à faire usage de cette technologie pour leur devoir. « Je ne vois pas où est le problème si on l'utilise comme un outil », a-t-il affirmé.

Ce professeur pense que l'usage de ChatGPT est problématique lorsque l'élève s'en sert pour remplacer son travail. « L'utilisation de ChatGPT est problématique lorsqu'elle remplace un vrai travail de construction personnel ».

ChatGPT, un outil fiable ou non pour les élèves ?

Les élèves peuvent avoir recours à ChatGPT pour la préparation de leur bac pour les épreuves écrites et orales. Bien que la majorité des utilisateurs estiment que le chatbot soit un outil pratique, certains d'entre eux présentent quelques problèmes avec cette IA.

« Le problème avec ChatGPT, c'est qu'il me disait: ‘oui, mon plan est bien', mais il rajoutait encore des trucs. Et quand le prof m'a posé des questions, j'étais perdue, je ne savais pas quoi dire », explique cette lycéenne.

Je trouve que l'usage de ChatGPT peut être pratique, mais il ne faut jamais oublier qu'elle a ses limites. Je pense qu'il est possible de s'en servir comme un simple outil et pas plus.

