Cet astéroïde tueur va rater la Terre… mais revenir pour se venger !

Il fait entre 40 et 90 mètres de diamètre, fonce à toute vitesse dans le vide spatial et porte un nom digne d’un droïde rebelle. Le 2024 YR4, l’astéroïde tueur a brièvement figuré sur la liste des menaces sérieuses pour la Terre. La bonne nouvelle, il ne frappera pas et la mauvaise ? Il va revenir.

Il y a des cailloux cosmiques qu’on observe à la loupe, et d’autres qu’on surveille du coin de l’œil. 2024 YR4, lui, fait partie de la catégorie à ne jamais quitter des radars. Classé parmi les tueurs de villes, cet astéroïde a inquiété les astronomes du monde entier en raison de son orbite un peu trop familière avec celle de la Terre. Et même si son passage de 2032 ne finira pas en cratère géant, il n’a pas dit son dernier mot.

2024 YR4, l’astéroïde tueur a changé d’avis

Je vous avoue, parler de l’astéroïde 2024 YR4, me donne envie de ressortir mes plans de bunker apocalyptique. Ce caillou spatial, dont la taille varie entre 40 et 90 mètres, a été classé parmi les « tueurs de villes ». Autrement dit, si cet astéroïde touchait la Terre, il pourrait raser une cité entière, provoquer des dégâts régionaux et même affecter le climat.

Pendant un moment, les astronomes pensaient que cet astéroïde tueur pourrait frapper la Terre dans sept ans, en 2032. Les probabilités restaient faibles, mais assez sérieuses pour qu’on commence à stresser un peu.

Heureusement, avec de nouvelles observations plus précises, les scientifiques ont revu leur copie. 2024 YR4 va donc nous rater cette fois-ci. Ouf ! Mais (parce qu’il y a toujours un mais) ce n’est pas la fin de l’histoire.

Il va revenir, et il ne sera pas seul

Selon Martin Connors, astronome à l’Université d’Athabasca, 2024 YR4 va revenir faire un coucou à la Terre plus tard. Et surtout, il fait partie d’un club très particulier d’astéroïdes. Notamment, ceux qui sont en résonance orbitale avec Jupiter.

Concrètement, cela veut dire que pendant que Jupiter fait une orbite autour du Soleil en 12 ans, 2024 YR4 en fait trois. C’est ce qu’on appelle une résonance 3:1. Et cette configuration augmente ses chances de nous recroiser, encore et encore.

Maintenant, un petit flashback scientifique s’impose ! Je vous rappelle que dans les années 1970, les astronomes ont commencé à remarquer des trous dans la ceinture d’astéroïdes. Ils s’agissaient des zones vides, comme si quelque chose avait balayé l’endroit. Ce phénomène, appelé lacunes de Kirkwood, correspond justement à ces fameuses résonances orbitales.

Lorsqu’un astéroïde s’aventure donc dans l’une de ces zones, il peut soit être éjecté de son orbite, soit se crasher sur une planète intérieure comme la Terre.

Et voilà qu’entre en scène 887 Alinda, le Big Boss des Alindas, ces astéroïdes en résonance 3:1 avec Jupiter. Découvert en 1918, il fait plus de 4 kilomètres de diamètre. Imaginez un peu si lui nous touche un jour.

Alinda a fait un passage près de la Terre en janvier et c’est le plus proche depuis 100 ans. Mais heureusement, il ne devrait pas nous menacer avant 1 000 ans.

Quant à 2024 YR4, son rendez-vous manqué avec la Terre en 2032 ne signifie pas qu’on en a fini avec lui. Il va se faire éjecter de sa résonance actuelle à cause d’un passage trop près de notre planète. Par conséquent, il ne croisera plus notre orbite tous les quatre ans.

