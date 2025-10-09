ChatGPT Apps SDK : comment créer (et vendre) des applis pour l’IA

OpenAI ouvre la porte à un tout nouveau terrain de jeu : les applications ChatGPT. Ces petits bijoux de code transforment notre chatbot préféré en véritable plateforme interactive.

Cette nouveauté est baptisée ChatGPT SDK Apps. Grâce à elle, chacun peut désormais concevoir sa propre app IA… et peut-être même en tirer profit. Bon, j’imagine que vous n’avez pas tout compris. Alors, suivez-moi que je vous explique.

ChatGPT se transforme en App Store (ou presque)

En gros, ChatGPT n’est plus seulement ce compagnon bavard qui répond à tout. OpenAI vient d’ajouter une corde à son arc : les “applications”. Ce sont des sortes de plugins qu’on peut invoquer avec une simple phrase.

Leur particularité ? Elles génèrent leurs propres interfaces et rendent chaque échange plus vivant. Le tout repose sur le protocole MCP, une norme déjà familière à ceux qui bricolent un peu en IA. Pas besoin donc de repartir de zéro pour s’y plonger.

Pour l’instant, seuls quelques développeurs triés sur le volet peuvent publier leurs créations. Mais tout le monde peut déjà en fabriquer. OpenAI a mis à disposition un SDK complet et un dépôt d’exemples pour guider les premiers curieux.

L’installation démarre par un simple clonage du dépôt d’exemples : quelques lignes dans le terminal, et le décor est planté. Une commande pour installer les dépendances, et on est prêt à coder. Rien d’insurmontable, même pour les débutants motivés.

Une fois les fichiers en place, il faut lancer les serveurs de développement. Le premier, côté “front”, s’occupe de tout ce que l’utilisateur verra à l’écran. Le second, côté “back”, fait tourner la logique de l’application. Une fois activés, les deux dialoguent ensemble, donnant vie à une app ChatGPT prête à s’animer sur le port 8000.

Consciente que créer des mini-services basés sur ChatGPT et les monétiser, c’est la partie qui vous séduit, j’irai droit au but. Même si la distribution est encore réservée à certains développeurs, le terrain se prépare déjà.

Avant tout, il faut rendre l’application accessible publiquement. Pour cela, on passe par un tunnel SSH, souvent via ngrok, un outil pratique qui expose un serveur local grâce à une simple URL publique. Quelques commandes, un jeton d’authentification, et ChatGPT peut enfin discuter avec votre création. Les plus curieux peuvent même explorer d’autres alternatives gratuites et open source.

Une fois le tunnel ouvert, direction ChatGPT. Le mode développeur s’active dans les paramètres, section “Applications et connecteurs”. On coche quelques cases, on active le mode avancé, et le chatbot bascule dans un environnement propice à l’expérimentation.

Vient ensuite la naissance de l’application. Un nom, une URL de serveur, une option “aucune authentification”, et hop, votre app prend forme. Quelques secondes plus tard, elle s’affiche dans le menu ChatGPT, prête à répondre à vos commandes.

Demandez-lui la liste des pizzerias du coin ou faites-lui générer une interface météo sur mesure, tout dépend de ce que vous avez codé. ChatGPT exécutera ensuite votre code en langage naturel.

