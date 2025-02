ChatGPT Deep Research va devenir gratuit ! Mais il y a un hic…

ChatGPT Deep Research, l’agent IA très puissant d’OpenAI, sera bientôt accessible aux utilisateurs gratuits et Plus. Une annonce qui fait rêver… mais attention, il y a une limite ! Sam Altman a confirmé le nombre d’utilisations gratuites et, autant dire que certains vont rester sur leur faim.

L’IA ne cesse de repousser les limites, et OpenAI est en première ligne avec ChatGPT Deep Research. C’est l’agent capable d’analyser, synthétiser et présenter des informations comme un véritable expert. Jusqu’à présent réservée aux abonnés Pro, cette technologie sera bientôt disponible pour les abonnés Plus et même les utilisateurs gratuits.

Toutefois, Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a précisé que l’accès serait limité en nombre de recherches par mois. Un détail qui pourrait frustrer ceux qui comptaient en faire leur nouveau compagnon de travail….

Jusqu’ici, Deep Research était réservé aux abonnés Pro, ceux qui déboursent 200 $/mois pour l’utiliser. Et je comprends pourquoi. Puisque cet outil peut, selon OpenAI, accomplir en quelques minutes ce qui prendrait des heures à un humain. C’est le genre d’assistant IA qui analyse, synthétise et résume des centaines de sources… Le rêve absolu pour les chercheurs, journalistes et curieux du net !

Mais la vraie bonne nouvelle, c’est que Deep Research arrive pour les abonnés Plus à 20 $/mois… et même pour les utilisateurs gratuits !

Si OpenAI fait ce pari, c’est que l’impact de Deep Research est énorme. Un utilisateur de X a même affirmé que l’outil valait 1 000 $/mois pour lui, tant il transforme la façon dont il interagit avec l’information.

Sam Altman lui a répondu que « cela vaut probablement 1 000 $/mois pour certains utilisateurs, mais j’ai hâte de voir ce que tout le monde en fera ! »

Malgré tout, Sam Altman a précisé que l’accès à Deep Research serait limité. Notamment, 2 recherches par mois pour les utilisateurs gratuits et 10 recherches par mois pour les utilisateurs Plus (20 $/mois). Je sais, c’est peu, mais Sam Altman a aussi laissé entendre qu’OpenAI comptait augmenter ces limites au fil du temps.

i think we are going to initially offer 10 uses per month for chatgpt plus and 2 per month in the free tier, with the intent to scale these up over time.



it probably is worth $1000 a month to some users but i'm excited to see what everyone does with it! https://t.co/YBICvzodPF