Et si, pour une fois, c’étaient au tour des escrocs téléphoniques de perdre du temps ? Apparemment, ChatGPT peut très bien gérer les arnaqueurs avec des réponses crédibles et déstabilisantes. L’histoire du jour est tirée d’une vidéo virale et elle illustre parfaitement cette revanche inattendue. La conversation est surréaliste où l’arnaqueur, pensant être en contrôle, s’enlise dans un dialogue déroutant.

Les arnaques téléphoniques, nous connaissons tous ! Que ce soit pour des offres douteuses ou des gains soi-disant miraculeux, les escrocs ont toujours une longueur d’avance pour tenter de piéger leurs victimes. Toutefois, une vidéo publiée le 16 octobre sur la chaîne YouTube Defend Intelligence montre une nouvelle façon de riposter. ChatGPT est la nouvelle arme de défense contre ces arnaqueurs téléphoniques. Au lieu de raccrocher ou de perdre son temps, l’auteur de la vidéo a laissé l’IA répondre à sa place.

Je vais vous parler d’une situation dans laquelle les rôles sont inversés. Cette fois, ce n’est pas nous qui nous faisons avoir, mais plutôt les arnaqueurs !

Des faux appels de « services » nous ont tous déjà dérangés un jour ! Ceux qui essaient de nous vendre des trucs que nous n’avons jamais demandés. Dans cette vidéo, une agente de santé mutuelle et pensait avoir trouvé une nouvelle victime, une femme âgée de 65 ans. Mais si seulement l’arnaqueur savait qu’elle est tombée sur un ChatGPT en mode super polie.

Alors, tout commence avec une simple question de mutuelle. « Donc madame, vous avez besoin de changer votre mutuelle ? » demande l’arnaqueur. ChatGPT répond ensuite, « Ah, euh oui ! Je me demandais si vous pouviez m’aider à comparer ? »

Qui plus est, l’IA joue le jeu, avec des « ha ha » et des petits rires nerveux. Surtout, elle génère des réponses avec une voix tellement crédibles que si c’était moi à l’autre bout de fil, je tomberais dans le panneau. L’agent de mutuelle santé ne se rend donc compte de rien. Elle demande des données plutôt personnelles comme le code postal et la date de naissance. Puis, ChatGPT, toujours très polie, répond « ah ma date de naissance, c’est le 15 février 1959 » et « oui, c’est ça dans le 16ᵉ arrondissement de Paris ».

La fausse agente essaie donc désespérément de récupérer des infos, mais elle se retrouve avec des données complètement absurdes. Elle les vérifie et revérifie et à la fin, elle va sûrement abandonner et se demander ce qui vient de se passer.

Et vous ? ! Racontez-nous en commentaire la pire arnaque téléphonique à laquelle vous avez été confronté. Qui sait, votre histoire pourrait être encore plus drôle que celle-ci !

