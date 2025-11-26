Claude Opus 4.5 : après Gemini 3, Anthropic lâche son nouveau champion IA

Après le duel musclé entre GPT-5.1 et Gemini 3, Anthropic revient sur le ring avec Claude Opus 4.5. Cette fois, qu’est-ce que ce modèle nous a à proposer

Je pensais l’année déjà bouclée avec GPT-5.1 et Gemini 3. Pourtant, Anthropic a décidé de rebattre les cartes au dernier moment. En effet, l’entreprise vient de lancer Claude Opus 4.5, un modèle revisité de fond en comble, pensé pour réfléchir mieux, plus longtemps. Surtout, il ne s’arrête plus en plein milieu d’une conversation. Une montée en puissance et une façon très humaine de raisonner.

Avec Claude Opus 4.5, Anthropic casse les limites

Anthropic n’a pas simplement ajouté deux fonctions et changé la bannière. Opus 4.5 est un vrai repositionnement technique. Parce que le modèle mise sur un raisonnement plus fin. Mais aussi sur une meilleure gestion du contexte et une endurance que les autres IA du marché n’affichent pas encore.

L’exemple donné par Anthropic est déjà culte chez les développeurs. On demande à l’IA, jouant un agent de compagnie aérienne, de modifier un billet Économie non modifiable. Une IA classique applique la règle.

Opus 4.5, lui, contourne légalement le problème. Il upgrade le billet vers une classe où la modification est autorisée, puis change la date du vol. Logique et brillant. Ce type de raisonnement latéral est précisément ce que la concurrence peine encore à reproduire.

Mais la vraie révolution, c’est la fin du fameux « Conversation too long ». Oui, ce cauchemar de tout utilisateur pressé. Désormais, quand la mémoire atteint sa limite, Opus 4.5 résume automatiquement l’historique en arrière-plan. Rassurez-vous, il n’y aura ni coupure nette ni redémarrage. Car l’IA compresse le passé et continue d’avancer, comme si de rien n’était.

Sur l’efficacité, pas la surenchère

Un autre nouveauté majeure est le paramètre « Effort ». Il s’agit d’une sorte de bouton invisible qui contrôle la profondeur de réflexion du modèle. En mode Low, les réponses fusent. En mode High, elles deviennent plus fouillées, vérifiées et nettement plus fiables.

Introducing Claude Opus 4.5: the best model in the world for coding, agents, and computer use.



Opus 4.5 is a step forward in what AI systems can do, and a preview of larger changes to how work gets done. pic.twitter.com/mid2Z1qzIf — Claude (@claudeai) November 24, 2025

Et en « Effort maximum », Opus 4.5 dépasse Sonnet 4.5 tout en utilisant moins de tokens. Ce qui veut dire, les utilisateurs auront droit à moins d’erreurs et à plus de pertinence. Une IA qui réfléchit avant de parler, ça change, n’est-ce pas ?

Avec Claude Opus 4.5, Anthropic joue aussi la carte de l’intégration pro. Et là encore, c’est du concret. Parce que ce nouveau modèle débarque nativement dans Excel et Chrome pour les comptes Team et Enterprise. De quoi séduire les entreprises qui veulent une IA capable d’analyser un tableur complexe ou de travailler directement dans le navigateur.

Reste le prix, forcément. À 5 dollars le million de tokens en entrée et 25 dollars en sortie, Opus 4.5 n’est pas là pour les budgets amateurs. Mais c’est assumé. Anthropic vise l’efficacité opérationnelle, pas la démonstration technologique. C’est une stratégie sobre, presque mature, qui contraste avec la bataille de chiffres livrée par Google et OpenAI.

