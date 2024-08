Deadlock, nous avons testé le jeu !

Si vous êtes passionné de jeux vidéo, vous avez sûrement entendu parler de Deadlock. Ce dernier est exclusivement disponible sur Steam, mais fait des vagues parmi les gamers du monde entier. Nous avons testé le jeu afin de découvrir ce qui se cache derrière tout cet engouement.

Jeu de tir multijoueur qui exige de la stratégie

Deadlock combine des éléments de moba/hero shooter 6v6. Pour ceux qui ne savent pas encore, c'est un type de jeu de tir où deux équipes de six joueurs s'affrontent. Chaque participant choisit un personnage, ou “héros”, qui possède des capacités uniques et un rôle spécifique dans l'équipe. Comme tout bon Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), il met l'accent sur la coopération et la stratégie.

Dès l'introduction, une cinématique palpitante nous plonge directement au cœur de l'action. On y découvre un agent spécial norvégien en mission secrète contre des mercenaires assoiffés de vengeance. La qualité visuelle est bluffante. Le design des personnages, les animations fluides et les effets spéciaux accrocheurs laissent présager une expérience riche en émotions.

Deadlock vise tous les types de joueurs. Voici quelques-uns des principaux modes de jeu :

Campagne solo . Vivez une histoire immersive en solitaire avec des missions individuelles.

. Vivez une histoire immersive en solitaire avec des missions individuelles. Multijoueur en ligne . Vous affrontez d'autres joueurs dans des batailles en ligne compétitives.

. Vous affrontez d'autres joueurs dans des batailles en ligne compétitives. Coopération . Jouez avec des amis pour atteindre ensemble vos objectifs collectifs.

. Jouez avec des amis pour atteindre ensemble vos objectifs collectifs. Survie . Tentez juste de résister le plus longtemps possible contre des vagues d'ennemis.

. Tentez juste de résister le plus longtemps possible contre des vagues d'ennemis. Mode libre. Explorez le monde du jeu sans contraintes de missions ou d'objectifs.

Sauver le monde en équipe, c'est mieux !

La survie de la civilisation dépend autant de vos décisions en matière de gestion interne que de vos interactions avec les autres factions. Une mauvaise décision peut conduire à une révolte interne, tandis qu'une alliance mal pensée peut préparer le terrain pour une trahison fatale. Les conflits militaires sont également une composante majeure du jeu. Le rassemblement de votre armée, la sélection des sites de bataille et l'utilisation judicieuse des technologies disponibles comptent. Toutefois, la force brute n'est jamais la seule solution.

Parfois, la meilleure stratégie est la prévention des conflits par la diplomatie et le pacte. Que vous soyez un despote impitoyable ou un diplomate éclectique, Deadlock est très tactique. Il exige une précision extrême et de bons réflexes. Chaque mouvement compte pour la victoire et bien la défaite. Les décisions doivent être rapides, mais aussi bien calculées. Cela rend le gameplay excitant et stressant.

Un gameplay riche et nuancé pour Deadlock

Les premières minutes de jeu sont importantes pour faire bonne impression, et « Deadlock » ne déçoit pas. Cet attrait réside sans nul doute dans la diversité des missions et des objectifs. Au fur et à mesure de la progression, les défis augmentent en complexité. Certaines opérations nécessitent une planification tactique poussée, tandis que d'autres demandent des réflexes rapides et de la précision dans les actions.

L'intégration des choix moraux dans le déroulement de l'histoire constitue un réel point de différence. Selon les décisions prises par le joueur, certaines branches narratives peuvent se débloquer ou se fermer. Ce qui influence directement l'issue de la partie. Cela donne une dimension supplémentaire au jeu. Chaque playthrough peut offrir une nouvelle perspective et révéler des facettes inédites de l'intrigue.

Chaque joueur peut développer sa propre stratégie

Le rythme du jeu ne laisse pas de place au répit. Il faut constamment s'adapter et anticiper les mouvements de l'ennemi. On ressent rapidement la tension quand les ressources viennent à manquer ou lors d'une attaque surprise. Certains joueurs peuvent maîtriser le mécanisme du jeu dès les premières minutes. Il est aussi possible de prendre du temps pour comprendre les subtilités avant de plonger pleinement dans l'action. Dans tous les cas, avant de poursuivre, pensez à lire l'article Deadlock enfin dispo sur Steam : pourquoi le jeu de Valve fait un buzz monstrueux ?

Un large éventail de personnages au choix

Dreadlock propose une multitude de personnages. À la manière d'Overwatch, chacun d'eux possède des compétences spécifiques pour rendre chaque match différent. Vous pouvez opter pour un tireur d'élite, un guérisseur ou même un tank ! Parmi les choix, vous avez Alex, expert en démolition. Il excelle dans les explosions contrôlées indispensables pour ouvrir de nouveaux chemins et détruire les obstacles majeurs. Ensuite, ceux qui aiment les héroïnes pourront opter pour Samantha. Cette tireuse d'élite aguerrie apporte une précision redoutable pour éliminer les adversaires à distance en toute discrétion.

D'autres personnages comme Marcus, spécialiste en piratage informatique, permettent d'infiltrer les systèmes de sécurité ennemis et de les manipuler à son avantage. Puis, on trouve aussi Claire, médecin de combat, dont les compétences sont vitales pour maintenir l'équipe en vie durant les missions les plus périlleuses. L'aspect compétitif est renforcé par un système de progression qui permet de débloquer de nouvelles capacités et skins. Cela ajoute une dimension supplémentaire de personnalisation et de prestige.

Un graphisme très bien travaillé

Les développeurs de Deadlock ont visiblement mis un point d'honneur à produire des graphismes de haute qualité. Chaque détail, des textures des vêtements aux effets lumineux en passant par les décors imposants, contribue à immerger le joueur dans un monde riche et vibrant. Chaque carte de jeu dispose d'une identité propre, que ce soit une centrale nucléaire désaffectée ou une ville futuriste high-tech. Ce soin apporté aux environnements contribue fortement à l'immersion du joueur et participe à l'attrait global du jeu.

Les effets de lumière et les détails environnementaux contribuent grandement à l'immersion. Lorsqu'on évolue dans des couloirs éclairés par des néons vacillants ou des forêts denses traversées par les rayons du soleil, on a véritablement l'impression de faire partie du décor. Nous avons été frappés par la diversité des environnements. Des usines abandonnées aux sites naturels isolés, chaque lieu offre une atmosphère distincte et ajoute au plaisir du jeu. De plus, les animations sont fluides et réalistes, ce qui sublime encore plus l'expérience de jeu.

Une bande sonore particulièrement immersive

Dans Deadlock, le son joue un rôle indéniable et contribue à l'immersion totale. Chaque coup de feu, chaque explosion et même les bruits ambiants sont travaillés avec précision pour un maximum de crédibilité. Un bon design sonore peut changer radicalement la donne, et cela se ressent ici. Les dialogues des personnages et les réactions vocales ajoutent également une couche supplémentaire à l'engagement émotionnel du joueur. On se surprend à frémir ou à vibrer en fonction des évènements en cours. Ce qui rend chaque moment de jeu mémorable et intense.

Pas de bugs majeurs ni de problèmes techniques

Sachez que pour jouer à Deadlock, l'éditeur recommande une configuration minimale :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD FX-6300

: Intel Core i5-2500K ou AMD FX-6300 Mémoire vive : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 770 2Go ou AMD Radeon R9 280 3Go

: NVIDIA GeForce GTX 770 2Go ou AMD Radeon R9 280 3Go Espace disque : 150 Go d'espace libre

Sur le point de vue technique toujours, Deadlock parvient à se montrer très stable. Les temps de chargement sont réduits au maximum et les chutes de frame rate sont rares. Les images sont toujours de très bonne qualité, même lors des combats les plus chaotiques. Cependant, comme tout jeu en ligne, il n'est pas totalement exempt de bugs ou de problèmes de connexion occasionnels. Ce genre de jeu rassemble parfois jusqu'à 90 000 joueurs en ligne simultanément, voire plus.

Nous avons remarqué des latences qui peuvent affecter négativement l'expérience de jeu. Néanmoins, ces incidents restent marginaux et ne nuisent pas majoritairement aux sessions de jeu. La plupart du temps, le gameplay reste fluide et agréable, ce qui est indispensable pour un moba/hero shooter 6v6 où la précision et la rapidité sont essentielles.

Clin d'œil au cinéma d'action à l'ancienne

L'inspiration derrière Deadlock vient de diverses sources, y compris des classiques du genre, mais aussi d'autres sources. On retrouve ainsi des influences cinématographiques. Ce MOBA rappelle subtilement les films d'action réalisés par Jared Cohn. Les personnages font penser à des stars des films « commando » comme Bruce Willis ou Patrick Muldoon.

Ce melting-pot d'influences se traduit par un jeu qui adopte les meilleurs aspects de nombreuses œuvres tout en réussissant à rester original et innovant. Chaque élément, aussi minime soit-il, a son importance et contribue à enrichir l'expérience globale offerte par le jeu. D'ailleurs, la communauté des gamers a accueilli Deadlock avec enthousiasme.

Déjà une communauté de passionnés autour de ce jeu

Les forums débordent de discussions animées sur les meilleures stratégies à adopter, les personnages préférés et les coups mémorables réalisés au cours des parties. Cet engagement fort de la communauté est souvent un signe révélateur d'un succès durable. Savez-vous que les jeux vidéos sont bons pour le cerveau ? Découvrez pourquoi !

Lors des phases de playtests, les retours étaient déjà très positifs. Les testeurs saluaient notamment la richesse du gameplay et la profondeur stratégique offerte. Les petites critiques sur certains aspects techniques semblent avoir été prises en compte rapidement par l'équipe de développement. Cela souligne leur réactivité et leur désir de perfectionnement.

Alors, quel verdict pour Deadlock ?

Après l'avoir testé, notre avis est fixé : Deadlock est une belle réussite. Avec ses personnages variés, ses mécaniques de jeu bien pensées et ses graphismes à couper le souffle, il a de quoi séduire un large public. Quelques ajustements peuvent encore être faits. C'est notamment le cas de l'équilibrage des héros et la fréquence des mises à jour.

