Deadlock enfin dispo sur Steam : pourquoi le jeu de Valve fait un buzz monstrueux ?

Après une vague de leaks détaillant le fameux jeu Deadlock, Valve décide enfin d'officialiser son projet. Avez-vous hâte d'en savoir plus sur le jeu ? Voici les détails !

Les joueurs connaissent l'existence de Deadlock depuis maintenant plusieurs mois sans savoir de quoi il s'agit réellement ! En effet, ce projet de Valve a fait le buzz sur Internet du jour au lendemain après une série de leaks massive dévoilant de nombreux détails du jeu. Depuis, le jeu de tir aux airs de MOBA n'avait plus de secrets pour les joueurs avant même qu'il ne sorte.

Pourquoi Deadlock a-t-il fait le buzz avant même sa sortie officielle ?

De nombreuses informations concernant le nouveau projet de Valve ont été partagées sur la toile, il y a près de 4 mois. Il s'agissait d'un leaks provoqué par des participants malintentionnés d'une session de test.

Ces personnes malveillantes n'ont pas hésité à partager sur le web tout ce qu'ils avaient en possession. Parmi les informations partagées, on peut citer les maps, les personnages voire les subtilités de gameplay.

Après, la mise en ligne de ces informations, la logique aurait voulu que ce studio se défende. Toutefois, au lieu d'effacer les images ou à officialiser sa nouvelle licence, il n'a rien fait. Il s'agissait d'une situation étrange, mais heureusement qu'il a récemment dévoilé officiellement Deadlock.

Deadlock enfin dévoilé, mais……

Bien que les informations concernant Deadlock n'étaient que des rumeurs, les joueurs semblent être déjà conquis. C'est sans doute la raison pour laquelle la fréquentation de ce titre fantôme a explosé durant l'été. En effet, elle a atteint les records de 20 000 joueurs en simultané selon SteamDB.

De nombreux journalistes ont d'ailleurs voulu trouver des réponses concernant ce mutisme. Mais, il semblerait que Valve ait choisi la discrétion comme stratégie d'annonce. Et cela ne s'arrête pas là, car même après avoir dévoilé le titre officiel du jeu, ce géant de vidéoludique américain n'a pas encore donné assez d'informations.

Tout ce que l'on peut dire, c'est que Valve souhaite faire durer le mystère, alors qu'il n'y a plus rien de mystérieux ! D'ailleurs, le jeu possède enfin sa propre page que vous pouvez accéder à partir du site web ou encore le client de Steam.

« Deadlock est un jeu multijoueur en phase de développement initiale » et que « beaucoup d'éléments visuels sont encore temporaires, les mécaniques de jeu sont expérimentales et la traduction est amenée à changer », révèle Valve.

Comment jouer à Deadlock ? C'est la question que tous les joueurs se posent depuis la vague de leaks. Cela va certainement vous étonner, mais la seule manière d'y accéder, c'est de vous faire inviter par d'autres joueurs !

« Le seul moyen d'essayer le jeu est d'obtenir une invitation d'un contact qui y a déjà accès », a précisé Valve. Donc, si vous avez hâte de jouer, vous devez attendre les autres gamers. Vous pouvez également chercher les heureux élus pour qu'ils puissent vous inviter.

On ne sait pas plus d'informations sur le fonctionnement de ce système d'invitation. De plus, on ne sait pas si elle concerne tous les joueurs ni si les invitations sont limitées à une par compte.

Pour ce qui est des images officielles, il n'y a jusqu'à aujourd'hui qu'un court extrait d'une vingtaine de secondes qui ne montre même pas de gameplay. Enfin, la date de sortie de Deadlock et les configurations nécessaires demeurent également inconnues.

