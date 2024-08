Découvrez le code promo de Submagic pour booster vos vidéos à des prix attractifs

Submagic est une intelligence artificielle destinée au montage vidéo, qui a pour objectif de produire rapidement des vidéos courtes et engageantes. Doté de fonctionnalités innovantes, cet outil permet aux créateurs de contenu, aux équipes et aux agences d'améliorer leur productivité et de collaborer plus facilement. Découvrez le code promo de Submagic et comment l'outil IA peut transformer vos projets vidéo !

Qu'est-ce que Submagic ?

C'est un outil d'intelligence artificielle conçu pour simplifier et rendre plus accessible le montage vidéo. Il assiste les créateurs de contenu, qu'ils soient novices ou experts, à améliorer la qualité de leurs vidéos. Grâce à Submagic, le processus de création devient plus simple et plus rapide, ce qui permet de se concentrer davantage sur le contenu. Son interface intuitive et ses algorithmes puissants en font une alternative prisée dans l'industrie des vidéos. Submagic offre des outils de montage automatisés, tels que la détection et l'élimination des silences, la correction automatique des couleurs et l'ajout de sous-titres en temps réel.



Ce logiciel IA intègre des options de personnalisation qui permettent d'ajuster les paramètres selon les préférences spécifiques de l'utilisateur. Avec Submagic, le processus de montage gagne en rapidité et en précision, pour une liberté créative sans limites. Que ce soit pour la création de contenus éducatifs, de vidéos promotionnelles ou de films indépendants, l'éditeur vidéo IA se positionne comme un allié indispensable. Cet outil convient parfaitement à ceux qui veulent améliorer leur productivité et créer des vidéos de qualité et engageantes.

Les fonctionnalités importantes de Submagic

Sous-titrage automatisé

Grâce à son algorithme de reconnaissance vocale, l'outil peut transcrire avec précision les dialogues des vidéos. Cette automatisation réduit considérablement le temps nécessaire pour ajouter des sous-titres manuellement, et garantit un haut niveau de qualité.

De plus, Submagic permet de personnaliser les sous-titres selon divers aspects tels que le style, la police et la position sur l'écran. Cet aspect permet d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs et améliore la présentation des vidéos.

Suppression automatique des filigranes

Cette fonctionnalité de Submagic utilise des techniques avancées de traitement d'image pour détecter et supprimer ces signes visuels perturbateurs. En éliminant les filigranes, cet outil IA permet aux utilisateurs d'obtenir une version épurée de leur contenu audiovisuel. C'est particulièrement avantageux pour les créateurs vidéo qui veulent réutiliser des images existantes, car cela préserve la qualité visuelle et l'intégrité du projet.

En assurant une image claire et sans distractions, Submagic améliore la fluidité de l'édition et optimise l'impact visuel des productions. Cela offre une expérience de visionnage plus professionnelle et engageante.

Outils de montage complets

Submagic propose bien plus que du sous-titrage et la suppression de filigranes. Il met à disposition un large éventail d'outils de montage vidéo exploitant l'IA. Ces outils avancés ajustent automatiquement la couleur, le contraste et intègrent des effets spéciaux. Grâce à des algorithmes sophistiqués de traitement d'image, les éditeurs peuvent affiner chaque segment de leur vidéo.

Cela peut être réalisé avec une grande précision, sans nécessiter une expertise technique approfondie. En optimisant la qualité visuelle et en intégrant des fonctions intelligentes, Submagic améliore l'efficacité du montage vidéo et enrichit l'expérience utilisateur.

Options collaboratives de Submagic

Les équipes peuvent partager leurs fichiers en toute sécurité et travailler simultanément sur le même projet. La collaboration en temps réel permet à chaque membre de voir immédiatement les modifications apportées. En pratique, cela améliore la synergie d'équipe et réduit les délais de production.

De plus, l'interface utilisateur collaborative est facile à utiliser afin de faciliter la participation de chaque participant. Cette automatisation des processus réduit les tâches manuelles, ce qui augmente l'efficacité globale.

La tarification de Submagic

Submagic propose un plan gratuit adapté aux petites productions et aux débutants. Ce plan s'accompagne de fonctionnalités de base telles que la transcription automatique limitée à une certaine durée par mois, des options de montage fondamentales… Bien que cette version gratuite inclue un filigrane, elle donne une première impression solide des capacités de l'outil.



Les abonnements payants de Submagic sont divisés en plusieurs niveaux : 14$ pour les débutants, 34$ pour le niveau intermédiaire et 90$ pour les professionnels. Chacun est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs. Le niveau intermédiaire donne accès à des fonctionnalités étendues, comme des durées de transcription plus longues, la suppression du filigrane et des outils de montage plus élaborés.

Pour ceux ayant des exigences élevées, le plan premium ouvre toutes les fonctions disponibles. Ces dernières incluent le support prioritaire et des quotas mensuels très généreux.

Profitez du Code promo Submagic

L'outil IA offre un moyen attractif de commencer avec sa plateforme en proposant régulièrement des codes promo. Un nouveau code promo est disponible actuellement : LEBIGDATA10. Celui-ci permet de bénéficier d'un rabais lors de leur inscription à un forfait payant. Ce type d'offre facilite l'accès aux fonctions professionnelles de l'outil sans engager un gros investissement initial.

Pour utiliser LEBIGDATA10, il suffit de s'inscrire sur le site officiel de submagic et de choisir le plan voulu. Au moment du paiement, il faudra entrer ce code pour voir la réduction appliquée instantanément. Ce coupon est valable uniquement pour les nouvelles inscriptions et ne peut pas être combiné avec d'autres offres. C'est une occasion idéale pour essayer tout ce que Submagic a à offrir, à moindre coût.

N'attendez plus pour optimiser vos vidéos tout en économisant avec LEBIGDATA10 ! Profitez de cette offre exceptionnelle pour explorer la puissance de l'IA appliquée au montage vidéo. Le code promo est disponible sur la page des offres spéciales du site Web de Submagic. Assurez-vous donc de l'utiliser rapidement pour ne pas manquer cette opportunité exclusive.

