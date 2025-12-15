Discuter à plusieurs avec ChatGPT ? Ca sera très bientôt possible !

Après les conversations en tête-à-tête, les discussions de groupe arrivent progressivement sur ChatGPT, Le chatbot devient donc un véritable compagnon collectif pour organiser, décider et collaborer à plusieurs.

Chat avec des amis, organisation d’un projet pro ou collaboration entre étudiants ? OpenAI expérimente actuellement les discussions de groupe dans ChatGPT. Déployée en test dans plusieurs pays d’Asie-Pacifique, cette fonctionnalité rapproche l’IA des usages classiques des messageries. Elle ajoute une couche d’intelligence capable d’aider, de structurer et de faire avancer les échanges collectifs.

ChatGPT s’invite dans les conversations de groupe

Ce 13 novembre 2025, OpenAI a lancé des tests pilotes de discussions de groupe dans ChatGPT au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et à Taïwan. Le principe est de créer une conversation à plusieurs. C’est comme sur une application de messagerie classique, mais avec ChatGPT comme participant.

Dans ces échanges, ChatGPT peut par exemple vous proposer un itinéraire de voyage ou vous aider à choisir un restaurant. En plus, l’outil est aussi utile pour le travail collaboratif. Les étudiants et collègues peuvent, par exemple, lui fournir des notes ou des articles afin qu’il génère un rapport ou une synthèse commune.

Pour lancer une discussion de groupe sur ChatGPT, il suffit d’appuyer sur l’icône représentant plusieurs personnes. C’est juste en haut à droite de l’écran, depuis une conversation nouvelle ou existante. Si la discussion démarre à partir d’un échange existant, l’historique n’est pas conservé. Il est ensuite possible d’inviter entre 1 et 20 personnes ou de partager un lien d’accès.

Chaque participant doit créer un profil avec un nom, un identifiant et une photo. Toute personne disposant du lien peut aussi inviter d’autres participants. Les membres peuvent également couper leur micro ou exclure quelqu’un, à l’exception du créateur du groupe.

Les réponses sont assurées par GPT-5.1 Auto. Ce système peut choisir le type de réponse le plus adapté selon la question. OpenAI indique avoir entraîné ChatGPT à suivre le fil des discussions de groupe pour savoir quand intervenir et quand se faire discret. Si besoin, il reste possible de l’appeler directement en le mentionnant par son nom.

Par ailleurs, si un participant a moins de 18 ans, le contenu sensible est automatiquement limité pour l’ensemble du groupe. OpenAI précise que les discussions de groupe sur ChatGPT continueront d’évoluer grâce aux retours des premiers utilisateurs, avant un déploiement plus large.

