Echoes of Wisdom : le nouveau Zelda vient-il de leak ?!

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, le prochain grand titre de Nintendo, aurait-il leak ? Une fuite qui risque de gâcher l’effet surprise tant recherché par les joueurs.

Et l’histoire se répète pour Nintendo. Comme beaucoup de ses jeux précédents, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom aurait fait son apparition en ligne, et ce, des semaines avant le grand jour. Apparemment, ce nouvel opus, très attendu par les fans, est déjà accessible via des canaux non officiels.

Une fuite inattendue : Echoes of Wisdom sort avant l’heure

Le plan de Nintendo, c’était de lancer The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom au plus tard ce mois-ci, le 26 septembre.

Pour la première fois dans la série, la princesse Zelda elle-même sera le personnage principal. En plus, ce nouvel opus introduit la fonctionnalité appelée « écho ». Avec ce dernier, vous pouvez recréer des objets et même des ennemis trouvés dans l’univers du jeu.

Mais à peine deux semaines avant cette sortie officielle, Echoes of Wisdom est déjà dans les airs. Selon des YouTubeurs, un fichier ROM complet du jeu circule sur internet. Quelqu’un avec un accès en avance aurait sans doute copié le jeu et divulgué les images inédites.

Nintendo Prime par exemple, a vérifié l’authenticité de ce lien. Et oui, il s’agit bien de « la ROM d’Echoes of Wisdom » a-t-il assuré.

Toutefois, la chaîne n’a pas osé diffuser d’images du jeu. Puisque partager ce fichier ROM est non seulement « illégal », mais mettrait « fin à la carrière de le faire »

I have confirmed via a link the rom is real: Echoes of Wisdom has officially leaked two weeks ahead of release. Get your word blocks in folks. Whole game to be spoiled by tomorrow — Nintendo Prime (@NintyPrime) September 12, 2024

De son côté, Zelda Lore, autre créateur de contenu, a annoncé sur X que le jeu avait bel et bien fuité. Il précise même que « les gens l’ont déjà sur des émulateurs ».

WARNING! Echoes of Wisdom has LEAKED. people already have it on emulators. Be careful if you want to remain spoiler free. — Zelda Lore (@ZeldaLoreYT) September 12, 2024

Les spoilers en route pour envahir le web

En tout cas, c’est confirmé : Echoes of Wisdom vient réellement de leak. Et les spoilers risquent de se multiplier très rapidement.

Si vous tenez à préserver la surprise du jeu, mieux vaut être vigilant. Que vous soyez actif sur les réseaux sociaux ou les forums, désactivez certains mots-clés pour éviter de tomber sur des révélations inattendues. Une autre option ? Évitez ces plateformes le temps que tout se calme.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive à Nintendo. Tears of the Kingdom a aussi subi le même sort avant sa sortie le 12 mai 2023. Des vidéos spoilers et des combats de boss étaient diffusées sur le web.

Pour l’instant, les grands sites de jeux Switch piratés n’ont pas encore mis la main sur cette ROM d’Echoes of Wisdom, mais ce n’est qu’une question de temps.

