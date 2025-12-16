Elon Musk a des capacités surhumaines : c’est le directeur IA de Microsoft qui le dit

Dans l’univers très fermé des patrons de l’IA, les compliments sont rares et souvent mesurés. Pourtant, Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, n’a pas hésité à employer des mots forts à propos d’Elon Musk. Le dirigeant de Microsoft parle de « capacités quasi surhumaines ».

À la tête de Microsoft AI, Mustafa Suleyman côtoie au quotidien les figures les plus influentes de la tech mondiale. Sam Altman, Demis Hassabis ou Dario Amodei font partie de son cercle de discussions régulières. Dans une récente interview accordée à Bloomberg, le dirigeant a accepté de livrer son regard sur ces architectes de l’IA moderne. Et le portrait dressé par Mustafa Suleyman en dit long sur la place à part qu’occupe Elon Musk dans l’écosystème technologique actuel.

Le directeur de Microsoft AI dans le cercle fermé des patrons

À la tête de Microsoft AI, Mustafa Suleyman est l’un des hommes les mieux placés pour observer les grandes figures de l’IA. Il échange régulièrement avec Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) ou encore Demis Hassabis (Google DeepMind), avec qui il a cofondé DeepMind avant de prendre un autre chemin entrepreneurial.

Interrogé sur ces leaders, Mustafa Suleyman ne cache pas son admiration pour Sam Altman. Il le décrit comme « courageux ». Il souligne aussi la vitesse impressionnante à laquelle OpenAI déploie des centres de données capables de soutenir ChatGPT. Malgré les inquiétudes liées aux investissements massifs de l’entreprise, le patron de Microsoft AI dit croire pleinement à la capacité d’OpenAI à tenir ses promesses. Selon lui, Sam Altman pourrait même devenir « l’un des plus grands entrepreneurs de sa génération ».

Concernant Demis Hassabis, le ton est tout aussi élogieux. Suleyman parle d’un « grand scientifique ». Il ajoute que c’est un penseur hors norme et un polymathe dont les contributions ont marqué son domaine à plusieurs reprises. Malgré la concurrence entre Microsoft et Google, les deux hommes sont restés proches. En plus, ils échangent régulièrement et se félicitent mutuellement de leurs avancées, comme AlphaFold ou Gemini.

Elon Musk, le « bulldozer » capable de plier la réalité

Toutefois, c’est lorsque Elon Musk entre dans la discussion que le discours change de dimension. Interrogé sur le cofondateur d’OpenAI, désormais à la tête de xAI, Mustafa Suleyman le décrit sans détour comme un « bulldozer ».

Selon lui, Elon Musk possède des « capacités quasi surhumaines » lui permettant de « plier la réalité à sa volonté ». Une formule spectaculaire, mais assumée. Mustafa Suleyman rappelle qu’Elon Musk a déjà bouleversé plusieurs industries comme l’automobile avec Tesla, le spatial avec SpaceX, sans oublier Neuralink dans le domaine médical ou The Boring Company dans les transports.

À cela s’ajoute un engagement politique assumé, parfois controversé. Elon Musk a été l’un des principaux donateurs républicains l’an dernier et a brièvement intégré le gouvernement de Trump. Malgré ces tensions, Suleyman note un apaisement récent et insiste surtout sur la personnalité directe du milliardaire.

« Il a un système de valeurs différent », reconnaît-il, avant d’ajouter qu’il apprécie sa franchise. Pour le patron de Microsoft AI, Elon Musk reste avant tout quelqu’un qui tente l’impossible, et qui, bien souvent, y parvient. Je trouve que cette définition explique sans doute pourquoi, même chez ses concurrents, il continue de fasciner.

