Elon Musk partage un deepfake de Kamala Harris : l’IA menace-t-elle la démocratie ?

Le président de Tesla, Elon Musk, a partagé une publicité parodique de Kamala Harris, une potentielle candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine. Alors qu'il n'a pas mentionné que la publication avait été créée par une intelligence artificielle, elle a été visionnée plus de 128 millions de fois. On se demande ainsi si l'IA est une menace pour la démocratie.

Ces derniers temps, le patron de Twitter affiche sur les réseaux sociaux son soutien à l'ex-président Donald Trump dans la course à la présidentielle. Par ailleurs, il n'hésite pas à discréditer les propos des autres candidats, comme il a fait avec Kamala Harris. Ce milliardaire a publié sur X, vendredi dernier, une fausse vidéo de la campagne américaine créée par une IA. Celle-ci met en avant la vice-présidente, dont la voix a été manipulée numériquement avec une intelligence artificielle disant des propos inventés.

Une vidéo deepfake de Kamala Harris très médiatisée

La vidéo est très vite devenue virale après que Elon Musk l'a partagée sur sa plateforme de médias sociaux sans mentionner qu'il ne s'agissait pas d'une parodie. C'est seulement le dimanche soir que Musk a précisé que la vidéo était destinée à être une satire.

Il a épinglé avec cette publication le message original et souligne avec un jeu de mots que la parodie n'est pas un crime.

Elon Musk publie un hypertrucage (deepfake) de Kamala Harris qui viole la politique de X. Une publicité de campagne modifiée numériquement de la vice-présidente sans préciser qu'elle n'était pas réelle. https://t.co/GywZ9XaZZN pic.twitter.com/yvgLtcS6SF July 31, 2024

En effet, la vidéo utilise plusieurs éléments visuels d'une authentique publicité de Harris pour lancer sa campagne. On trouve également dans le spot publicitaire la marque « Harris for President », avec quelques clips exacts de Harris.

Toutefois, la vidéo parodique utilise une voix générée par l'IA, imitant de manière convaincante Kamala Harris. « Moi, Kamala Harris, je suis votre candidate démocrate à la présidence parce que Joe Biden a finalement exposé sa sénilité lors du débat », entend-on dans la vidéo.

La vidéo atteste que Harris est une « recrue de la diversité », du fait qu'elle est une femme et une personne de couleur. La voix de l'IA dans la vidéo dit aussi qu'elle ne connaît « rien de la gestion du pays ».

L'IA pourrait-elle conduire à la désinformation politique ?

Cette vidéo reprend les inquiétudes concernant le pouvoir de l'IA à l'approche des présidentielles aux États-Unis. Les progrès de l'IA ont augmenté les appréhensions que cette technologie puisse être utilisée pour répandre de fausses informations et des deepfakes.

Les craintes sont de plus en plus marquées cette année, car les manipulations numériques sont beaucoup plus réalistes. De plus, en 2024 le nombre d'élections dans le monde atteint le record. D'autant plus, qu'il ne s'agit pas d'une première fois, car les deepfakes ont été toujours utilisés pour persuader les électeurs pendant les campagnes.

A parody ad shared by Elon Musk clones Kamala Harris' voice, raising concerns about AI in politics https://t.co/ZrYtjK98gE — Delco Times (@delcotimes) July 29, 2024

Rappelons qu'il y a déjà eu l'incident avec Joe Biden, dans lequel on a utilisé un appel automatisé généré par une IA pour falsifier sa voix. L'enregistrement a sollicité aux électeurs du New Hampshire de ne pas participer à l'élection.

Lors des élections européennes, des deepfakes de Marion Maréchal et Marine Lepen ont également alerté les français.

