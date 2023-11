Elon Musk est clair : Il n’y aura bientôt plus aucun travail, car l’IA va tout faire

Elon Musk parle du travail comme une espèce en voie de disparition. La remarquable évolution de l’intelligence artificielle menace la sécurité de l’emploi.

Le public continue à s’émerveiller des capacités toujours plus impressionnantes de l’intelligence artificielle. En revanche, de nombreux observateurs tirent sur la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois. Dans le cas présent, Elon Musk évoque le travail et sa potentielle inutilité quand l’intelligence artificielle pourra tout faire.

Rappelons que plus tôt dans l’année, des spécialistes de l’IA et des personnalités du monde de la technologie demandaient un moratoire de six mois sur le développement de l’intelligence artificielle. Sans cette interruption provisoire, l’humanité se dirigerait vers une fin du monde provoquée par les technologies IA.

Premier sommet mondial sur l’intelligence artificielle

Ce moratoire n’a évidemment pas eu lieu. Il était difficile pour les entreprises spécialisées de respecter cette pause dans un contexte de course au développement de l’IA. Mais l’initiative aura tout de même conduit à la première édition de l’AI Safety Summit, du 1er au 2 novembre, à Bletchley Park, en Angleterre.

La demande de la pause de l’intelligence artificielle a joué un rôle dans la réalisation du sommet de Bletchley Park. Mais il y a aussi eu l’importance que le gouvernement britannique accorde à la technologie. En effet, son Premier ministre, Rishi Sunak, a fait de l’IA l’une de ses priorités.

La première édition de l’AI Safety Summit a ainsi lieu avec la présence de quelques dirigeants mondiaux. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le vice-ministre chinois de la science et de la technologie, Wu Zhaohui, pour ne citer qu’eux.

Enfin, une réglementation multilatérale de l’IA !

Soulignons qu’il n’y avait pas que les dirigeants mondiaux au sommet de Bletchley Park. Les entreprises qui développent des technologies IA ont également participé à cet événement historique. Sans oublier des personnalités éminentes du monde de la tech comme Elon Musk – grand patron de Tesla, SpaceX et le réseau social X (ancien Twitter).

Ce premier sommet mondial a abouti sur la Bletchley Declaration. Cet accord appelle à une coopération internationale pour gérer les risques et les défis liés à l’IA.

D’autre part, les grandes entreprises technologiques vont désormais permettre aux gouvernements de réguler leurs solutions intégrant l’intelligence artificielle. À noter qu’OpenAI, Google et Meta font partie de ces compagnies. Celles-ci acceptent de laisser des régulateurs tester leurs derniers outils IA avant d’en ouvrir l’accès au public.

Pour Elon Musk, le travail reste en danger…

Il a également été décidé à Bletchley Park de créer un organisme intergouvernemental pour suivre l’évolution des technologies IA. Celui-ci rassemblera des experts de toute nationalité. Ce nouveau groupe s’inspire du modèle du GIEC ou Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

« Je pense que les résultats de ce sommet feront pencher la balance en faveur de l’humanité », a déclaré le Premier ministre britannique. Mais Elon Musk ne partage pas le grand optimisme de monsieur Sunak.

Le milliardaire sud-africain se satisfait des avancées réalisées à Bletchley Park. Celles-ci vont mettre un frein au développement anarchique de l’intelligence artificielle. Toutefois, Elon Musk continue de craindre pour la sécurité du travail.

« Il arrivera un moment où nous n’aurons plus besoin de travailler. Vous pouvez avoir un emploi, si vous voulez (…) Mais l’IA sera capable de tout faire », a expliqué le patron de X.