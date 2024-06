ETH wallet : Top 5 des meilleurs portefeuilles ETH

L'ETH wallet est le noyau de toute activité basée sur Ethereum. Tout comme le Bitcoin wallet permet aux utilisateurs d'accéder aux BTC, son utilisation accède à l'écosystème Ethereum. Ce qui permet de stocker, d'envoyer et de recevoir des ETH en toute sécurité.

L'Ethereum compte parmi les blockchains les plus populaires du marché cryptographique. Il existe ce qu'on appelle des contrats intelligents qui activent la blockchain couche 1, et donc permet aux utilisateurs d'accéder à diverses applications décentralisées (DeFi, P2E, etc.). Seulement, tout le monde n'aura pas le privilège de participer à cet écosystème. Seuls ceux qui disposent d'un portefeuille crypto prenant en charge l'Ethereum peuvent jouir de cette aventure cryptographique passionnante. Là encore, il faut choisir le meilleur ETH wallet. Le présent top 5 vous sert ainsi de guide pour que vous puissiez opter pour celui qui vous convient le plus.

Zengo : le meilleur ETH wallet pour sécuriser vos fonds On aime Des milliers de DApps prises en charge

Un service client opérationnel 24/24h et 7/7j On aime moins Certaines cryptos ne sont pas prises en charge

Impossible d'obtenir une version de bureau téléchargeable Zengo Le meilleur ETH wallet pour sécuriser vos fonds Voir l'offre Quand on parle de sécurité, le premier portefeuille qui nous vient en tête est Zengo. Depuis sa création en 2018, aucun utilisateur n'a été victime de piratage. Ce qui signifie que ce portefeuille met la barre très haut pour assurer la protection de vos jetons. Une technique cryptographique appelée Multi-Party Computation (MPC) ou calcul multipartite prévient tout risque de hacking. De plus, il dispose d'un système d'authentification multi-facteurs, ainsi qu'un pare-feu FaceLock 3D. Raison pour laquelle ce portefeuille polyvalent demeure en tête de liste lorsqu'il s'agit de meilleur portefeuille crypto. Facile à configurer, Zengo vous offre également un moyen ultra sécurisé d'envoyer ou recevoir, de vendre ou d'acheter des ETH. Par ailleurs, il intègre une multitude d'applications décentralisées. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : plus de 120 pièces dont Ethereum, Bitcoin, Tether, Polygon (MATIC), etc.

Type de portefeuille : portefeuille logiciel

Prise en charge de jalonnement/DeFi : Oui

Trezor Model T : le meilleur portefeuille matériel pour protéger vos clés privées On aime Idéal pour stocker des jetons ETH de grande quantité à long terme

Compatible avec de nombreux portefeuilles en ligne On aime moins Coût moins abordable

Ne prend pas en charge les transactions multi-signatures Trezor Model T Le meilleur portefeuille matériel pour protéger vos clés privées Voir l'offre Trezor présente son Model T, un portefeuille matériel haut de gamme qui vous offre l'opportunité de conserver vos clés privées en toute sécurité. La conservation de vos clés hors ligne représente son plus grand atout. Cela vous éloigne des menaces potentielles. Ainsi, avec cet ETH wallet, la gestion de vos jetons ETH devient un jeu d'enfant. Vous pouvez aussi interagir avec diverses crypto sans vous soucier de la sécurité de vos actifs. Le Trezor Model T est une sorte de périphérique USB muni d'une interface à écran tactile qui permet à l'utilisateur de naviguer en toute facilité. Ce dernier permet aussi de gérer les actifs Ethereum et les autres jetons basés sur ETH sans aucun intermédiaire. Cerise sur le gâteau, le Model T est compatible avec d'autres portefeuilles tels qu'Exodus et MyCrypto. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : plus de 9000

Type de portefeuille : portefeuille matériel

Prise en charge de jalonnement/DeFi : Oui

MyEtherWallet (MEW) : l'ETH wallet de référence pour les utilisateurs avancés On aime Prise en charge de tous les jetons ETH

Prise en charge d'Ethereum NFT On aime moins Un peu fastidieux pour les débutants

Absence de support client MyEtherWallet L'ETH wallet de référence pour les utilisateurs avancés Voir l'offre Ce portefeuille Ethereum se démarque des autres portefeuilles du même type pour diverses raisons. D'abord, c'est un portefeuille open source qui développe et utilise des contrats intelligents. En outre, MEW se présente comme un portefeuille tout-en-un pour les investisseurs ICO (Initial Coin Offerings). En effet, échanges de cryptos, mise ETH, gestion de la collection NFT ou encore conservation des jetons ERC-20 peuvent se faire en un seul endroit. Il faut aussi noter la prise en charge d'un certain nombre de blockchains compatibles avec la machine virtuelle Ethereum. Ce qui facilite l'interopérabilité de la blockchain pour permettre un déploiement facile aux DApps et de transférer les actifs compatibles EVM (Polygon et BSC) vers d'autres chaînes EVM. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : principalement Ethereum, jetons ERC-20 et jetons ERC-721

Type de portefeuille : portefeuille logiciel open-source

Prise en charge de jalonnement/DeFi : Oui

MetaMask : un ETH wallet Web disponible pour PC et mobiles On aime Utilisation facile, même pour les débutants

Intégration de plusieurs applications décentralisées On aime moins Prise en charge limitée pour les autres blockchains

Frais de gaz relativement élevés MetaMask Le meilleur portefeuille ETH disponible pour PC et mobile Voir l'offre L'accès à un portefeuille Web est plus facile du fait qu'il se présente sous forme d'extension de navigateur. MetaMask est l'un des meilleurs portefeuilles Web compatibles avec de nombreux navigateurs (Firefox, Chrome, etc.). En plus de vous offrir la possibilité de stocker et d'échanger des cryptos, il propose en même temps l'accès à une grande diversité d'applications décentralisées. La prise en charge de plusieurs jetons basés sur ETH comme Ethereum, les jetons ERC-20 et ERCè721 fait de lui le meilleur portefeuille Web pour ETH. A par cela, MetaMask inclut aussi d'autres blockchains telles que Polygon et Binance Smart Chain. Si vous utilisez davantage un ordinateur pour effectuer vos transactions cryptos, on vous conseille d'adopter l'extension de navigateur. En revanche, si vous êtes constamment en déplacement, l'application mobile est la plus appropriée à vos besoins. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : principalement Ethereum et jetons ERC-20

Type de portefeuille : portefeuille Web

Prise en charge de jalonnement/DeFi : Oui

Trust Wallet : le meilleur ETH wallet mobile On aime Plus de 10 millions d'actifs pris en charge

Application mobile intégrant le jalonnement On aime moins Pas de version pour bureau

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer Trust Wallet Le meilleur ETH wallet mobile Voir l'offre On va terminer notre top 5 avec Trust Wallet. Au début, sonobjectif principal était de permettre aux investisseurs ICO de stocker leurs actifs dans un seul portefeuille. Cependant, c'est sur Ethereum que se déroulait la majeure partie des ICO à l'époque. D'où la principale raison pour laquelle Trust Wallet s'est davantage focalisée sur les contrats intelligents. Depuis 2018, quand Binance l'a acquis, le portefeuille prend en charge un large éventail de blockchains. Ce qui a permis aux investisseurs de stocker leurs actifs et d'effectuer des transactions n'importe où. Vous pouvez ainsi l'utiliser pour stocker et utiliser vos jetons basés sur ETH. De plus, vous pouvez accéder à l'ensemble de l'écosystème Ethereum tout simplement avec son navigateur mobile DApp. Vous bénéficierez de la prise en charge de la DeFi et des NFT même lors de vos déplacements. Caractéristiques techniques Actifs pris en charge : plus de 10 millions

Type de portefeuille : portefeuille Web mobile

Prise en charge de jalonnement/DeFi : Oui

FAQ sur l'ETH wallet

Après le Bitcoin, l'Ethereum est le deuxième réseau crypto le plus populaire de l'univers blockchain. C'est une plateforme informatique peer-to-peer ayant pour but d'offrir aux utilisateurs des produits et services décentralisés entretenus par des contrats intelligents. Le premier lancement d'une offre initiale de pièces ou ICO a été effectué en 2015.

Son écosystème est caractérisé par un certain dynamisme animé par des applications décentralisées ou DApps. Celui-ci intègre également de nombreux protocoles tels que les protocoles finances décentralisées (DeFi), les jeux Play To Earn (P2E), le marché NFT, etc.

L'achat de l'Ethereum est très facile. Vous pouvez procéder à un échange de cryptomonnaie et payer par virement bancaire ou en utilisant votre carte de débit/crédit. Il faut noter que l'achat d'ETH n'est possible sans que vous disposiez d'un bon wallet adéquat.

Quels sont les différents types d'ETH wallet ?

On distingue 4 principaux types de portefeuille ETH. En premier lieu, il y a le portefeuille logiciel ou portefeuille de bureau. Il s'agit d'un logiciel installé sur l'ordinateur. Ce type de portefeuille offre un accès fluide, car du moment où vous avez accès à Internet, vous pouvez l'utiliser. Cependant, il est réputé comme moins sécurisé. Toutefois, certaines marques proposent des couches de sécurité supplémentaires pour garantir la protection de vos jetons ETH. C'est notamment le cas de Zengo.

En second lieu, on rencontre les portefeuilles Web. Certains d'entre eux sont accessibles par le biais d'un navigateur et sont hébergés par un site Web. D'autres, en revanche, se présentent sous forme d'extension de navigateur. Dans les deux cas, ils sont aussi pratiques et peuvent intégrer des applications décentralisées. MetaMask figure parmi les portefeuilles Web les plus connus.

Lorsqu'un ETH wallet s'exécute sur un smartphone ou sur une tablette comme Trust Wallet, on dit qu'il s'agit d'un portefeuille mobile. Celui-ci est surtout caractérisé par sa grande mobilité. Vous pouvez accéder à vos actifs dans le train, à la maison, ou même pendant vos virées en montagne.

Enfin, il y a le portefeuille matériel comme Trezor Model T. Ce dernier type est de loin le plus sécurisé de tous. La conservation de vos clés privées se fait dans une sorte de clé USB qui est le portefeuille lui-même. Toutefois, il faut vous connecter à un réseau Internet pour finaliser toute transaction.

Sans conteste, la sécurité est le premier critère à voir quand vous voulez obtenir le meilleur portefeuille ETH. Pour garantir une protection totale, il est plus prudent de choisir un portefeuille non dépositaire. Celui-ci vous offre un contrôle absolu sur vos clés privées, et donc sur vos actifs. Il faut par contre disposer des connaissances techniques pour utiliser un tel ETH wallet sans tracas. Ce qui pourrait s'avérer difficile pour les débutants.

Par ailleurs, un bon portefeuille Ethereum doit inclure le stockage des jetons basés sur ETH (jetons ERC-20 par exemple). Enfin, gardez en tête qu'un bon portefeuille Ethereum doit prendre en charge les applications décentralisées. Ce qui vous offre la possibilité de gagner des jetons ETH en jouant à des jeux P2E ou Play-To-Earn et d'intégrer les protocoles DeFi.

